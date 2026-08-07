Cijene hrane opet porasle u srpnju, na najvišu razinu u 3,5 godine

Poskupljenje je najviše zasluga rasta cijena pšenice i kukuruza zbog ruske blokade ukrajinskih luka te suše koja prijeti urodu

Svjetske cijene hrane ponovo su porasle u srpnju, dosegnuvši najvišu razinu u tri i pol godine, uz poskupljenje pšenice i kukuruza u uvjetima geopolitičkih napetosti u Crnom moru i toplinskih valova koji prijete urodu, izvijestila je u petak Organizacija UN-a za hranu i poljoprivredu (FAO). FAO-v indeks cijena košarice osnovnih prehrambenih proizvoda iznosio je u srpnju u prosjeku 131,1 bod i bio je za 0,6 posto viši nego u lipnju, pokazalo je redovno mjesečno izvješće.

U lipnju je bio blago pao, za 0,3 posto, signalizirajući stabilizaciju nakon snažnijih oscilacija u prethodnim mjesecima. U jeku ljeta njegova vrijednost ponovo je bila na najvišoj razini od siječnja 2023. godine.

Žitarice su u srpnju poskupjele 3,4 posto u odnosu na lipanj. Cijene pšenice poskočile su za čak 5,8 posto zbog zabrinutosti za izvoz iz crnomorske regije i štete na izvoznoj infrastrukturi. Poticaj cijenama bila su i strahovanja od posljedica nedavnih toplinskih valova na urod u nekoliko ključnih zemalja proizvođača.

Oštro je poskupio i kukuruz, za 3,6 posto u odnosu na lipanj, pod utjecajem vrućeg i suhog vremena u u američkom Corn Beltu, jednoj od ključnih svjetskih regija za proizvodnju, i viših cijena energenata u uvjetima pojačanih geopolitičkih napetosti.

Cijene ječma pale su pak za 1,9 posto zbog povoljnih očekivanja za ovogodišnji urod u Australiji i u crnomorskoj regiji. Cijene riže zadržale su se, više-manje, na lipanjskoj razini.

Biljna ulja poskupjela su za dva posto, uz najvišu vrijednost indeksa od lipnja 2022. godine. Cijene palminog i sojih, potaknutu višim cijene palminog i sojinog ulja. Suncokretovo i repičino ulje bilo je pak jeftinije nego u lipnju.

Poskupljenje palminog ulja odražava snažnu potražnju za proizvodnjom biodizela u Indoneziji i više cijene sirove nafte.

Cijene šećera porasle su u srpnju za 5,6 posto, uz strahovanja da bi dugotrajno vruće i suho vrijeme moglo naštetiti urodu u Europskoj uniji i moguć negativan utjecaj vremenskih prilika povezane s el niñom na proizvodnju u ključnim azijskim proizvođačima.

Mlijeko i mliječni proizvodi pojeftinili su pak za 0,7 posto, odražavajući ponajprije niže cijene maslaca te obranog i punomasnog mlijeka u prahu. Sir je, međutim,poskupio prvi put od srpnja prošle godine zbog sezonski slabije ponude mlijeka u Europskoj uniji.

Meso je pojeftinilo za 2,8 posto, prvi put od početka godine, budući da su niže cijene peradi, svinjetine i govedine prevagnule nad poskupljenjem ovčetine pod utjecajem ograničene izvozne ponude iz Oceanije i stabilne svjetske potražnje.