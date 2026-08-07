Hrvatska dobila najvećeg proizvođača higijenskog papira u regiji

Adix Paper nastao je spajanjem Cup Upa i DELT Papira, izvozi diljem Europe, a proizvodi su i na gotovo svim njemačkim aerodromima

Putujete li avionom u Njemačku, vrlo je vjerojatno da ste upotrijebili neki od higijenskih papira bjelovarske tvrtke Adix Paper, jer njezinim su proizvodima opskrbljeni zahodi na svim njemačkim aerodromima osim onoga u Frankfurtu. Naravno da niste znali da upotrebljavate toaletni papir i papirnate ručnike proizvedene u Hrvatskoj, a vrlo je vjerojatno da i niste čuli za spomenutu tvrtku.

To nije nimalo čudno jer Adix Paper osnovan je tek preklani, no s obzirom na to da je riječ o najvećemu hrvatskom proizvođaču higijenskog papira, s velikim izgledima da postane vodeći regionalni proizvođač s globalnim dosegom, na to ime sigurno ćete nailaziti sve češće.