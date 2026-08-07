Polugodišnji prihodi proizvođača naoružanja CSG skočili za 17 posto

Ukupni portfelj narudžbi i projekata u fazi pregovora povećan je na 46 milijardi eura, pri čemu Land Systems najviše doprinosi

Proizvođač naoružanja, kompanija CSG. objavila je da je u prvom polugodištu ostvarila prihodi od 3,25 milijardi eura, 17,2 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Kaoo stoji u priopćenju, rezultati su potaknuti kontinuirano snažnim zamahom u ključnim poslovnim segmentima Defence Systems. Prihodi segmenta Defence Systems porasli su 27 posto.

Ukupni portfelj narudžbi i projekata u fazi pregovora povećan je na 46 milijardi eura, pri čemu Land Systems najviše doprinosi portfelju narudžbi, što potvrđuje sve veću diversifikaciju Grupe izvan poslovanja sa streljivom. Operativni EBIT porastao je 12,7 posto u odnosu na prethodnu godinu, na 784 milijuna eura, uz maržu od 24,1 posto, u skladu s predviđenim rasponom. Marža segmenta Defence Systems iznosila je 28,8 posto.

Smanjenje zaduženosti

Operativni novčani tok prije oporezivanja iznosio je 411 milijuna eura. Kao što je i očekivano, povećanje obrtnog kapitala rezultat je strateškog stvaranja zaliha komponenti, ponajprije u segmentu streljiva srednjeg i velikog kalibra. Očekuje se smanjenje tih zaliha u drugoj polovici godine, prvenstveno u četvrtom tromjesečju, a potvrđena je i smjernica da će neto obrtni kapital za cijelu ovu godinu ostati ispod 20 posto prihoda.

Neto dug iznosio je 2,9 milijardi milijuna eura, a omjer neto duga i operativne EBITDA-e za posljednjih dvanaest mjeseci (LTM) bio je 1,6x, što odražava planirana ulaganja u neto obrtni kapital. Zadržana je smjernica da će taj omjer na kraju godine biti manji od 1,3x. Potvrđene su sve smjernice za ovu poslovnu godinu te srednjoročne smjernice.

- Potražnja za našim proizvodima i dalje je vrlo snažna, a poduzeli smo i dodatne strateške korake kako bismo predstavili nove proizvode i sustave, produbili vertikalnu integraciju te proširili svoju prisutnost na ključnim međunarodnim tržištima - kazao je Michal Strnad, predsjednik Uprave i glavni izvršni direktor CSG-a.

- Pokretanjem tvrtke CSG Land Systems North America, otvaranjem našeg ureda u Washingtonu, D.C., te početkom izgradnje kompleksa Future Artillery Complex u saveznoj državi Iowi, stvaramo preduvjete za značajno širenje naše prisutnosti na najvećem svjetskom obrambenom tržištu i otvaramo pristup znatno širem tržišnom potencijalu. Nastavili smo jačati svoje sposobnosti u području naprednih tehnologija, nadograđujući svoju poziciju u sustavima protuzračne obrane i pogonskim sustavima za bespilotne letjelice. Naše novo zajedničko ulaganje u SAD-u, Firecrest Aerospace, omogućit će povećanje kapaciteta naše ponude pogonskih sustava za bespilotne letjelice i sustave za precizne udare kako bismo odgovorili na rastuću potražnju kupaca iz SAD-a i savezničkih zemalja. Osim toga, strateško ulaganje CSG-a u North Vector Dynamics dodatno proširuje naše sposobnosti u području precizno navođenih projektila, sustava za suzbijanje bespilotnih letjelica te tehnologija hipersoničnog naoružanja nove generacije - dodao je Strnad.

Povećana potražnja

Kako se navodi u priopćenju, potražnja na ključnim tržištima CSG-a ostala je snažna tijekom prve polovice godine, pri čemu se portfelj narudžbi Grupe nastavio povećavati zahvaljujući kontinuiranoj komercijalnoj aktivnosti na europskim i međunarodnim tržištima. U segmentu M&L Ammunition (streljivo srednjeg i velikog kalibra), nabava za Ukrajinu nastavlja se usmjeravati prema topničkim projektilima kalibra 155 mm produljenog dometa, kategoriji u kojoj postoji mali broj europskih proizvođača i koja donosi povoljniju ekonomiku po jedinici proizvoda.

U segmentu Land Systems (kopneni sustavi), Grupa nastavlja ubrzavati povećanje proizvodnih kapaciteta i odgovarati na rastuću potražnju za integriranim rješenjima, uključujući i na novim zemljopisnim tržištima. Vlade i dalje daju prednost sigurnosti opskrbnih lanaca i domaćoj proizvodnji, područjima u kojima su vertikalno integrirani model društva CSG, lokalna partnerstva i dugoročni odnosi s kupcima u dobroj poziciji.

U lipnju ove godine Hrvatska je pristupila sedmogodišnjem okvirnom sporazumu između Ministarstva obrane Slovačke Republike i društva ZVS holding za opskrbu streljivom srednjeg i velikog kalibra, vrijednom do 58 milijardi eura. Nakon što je Hrvatska postala stranka tog sporazuma uslijedit će pojedinačne narudžbe streljiva temeljene na potrebama Hrvatske vojske, što dodatno potvrđuje rastući interes europskih partnera za model suradnje uspostavljen ovim sporazumom.

Europsko okruženje potražnje i dalje pokreću obnova zaliha, višegodišnji okvirni sporazumi i rastući obrambeni proračuni država članica NATO-a. Dodatni zamah donijelo je odobravanje kreditnog instrumenta Europske unije vrijednog 90 milijardi eura za Ukrajinu, čime se proširuje dostupni financijski okvir za nabavu.