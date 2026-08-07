Wall Street zaustavio pozitivnu seriju, čeka se ključni podatak

Statistička objava o nezaposlenosti u SAD-u ključan je za odluku Feda o kamatnim stopama u rujnu, naglašavaju analitičari

Na Wall Streetu u četvrtak su najvažniji indeksi pali, nakon snažne izvedbe početkom tjedna, dok investitori prate objavu financijskih izvješća kompanija te čekaju signale oko američko-iranskih mirovnih pregovora. Dow Jones indeks spustio se u četvrtak 0,85 posto, na 53.885 bodova, dok je S&P 500 oslabio 0,18 posto, na 7710 bodova, a Nasdaq 0,06 posto, na 26.348 bodova.

Solidne zarade kompanija, koje su ublažile neke zabrinutosti investitora oko goleme potrošnje kompanija vezanih uz umjetnu inteligenciju (AI) i rastući optimizam oko potencijalnog završetka neprijateljstava u Iranu, podigli su Dow Jones i S&P na nove rekordne razine početkom tjedna.

Nedavni nagovještaji pomaka prema mirovnom sporazumu pridonijeli su padu cijena sirove nafte ranije ovog tjedna, što je zauzvrat ublažilo zabrinutost zbog inflacije i očekivanja o podizanju kamatnih stopa od strane Feda. Međutim, tržište čini se zasad više nema snage za rast.

Cijene nafte, pak, porasle su u četvrtak, tako da je barel marke Brent u Londonu ponovno iznad 80 dolara – poskupio je 3,83 posto, na 82,49 dolara.

- Reakcija na makroekonomske vijesti možda je prigušenija nego što bi inače bila, vjerojatno zbog ljetnog razdoblja i svojevrsnog zasićenja – posebice zasićenja vijestima vezanim uz Iran. Iran trenutačno ima manji utjecaj; da se razumijemo, ne kažem da nema nikakav utjecaj... objave na Twitteru i naslovi su jedno, no mi zapravo želimo vidjeti detalje, jer se 'vrag krije u detaljima - rekao je Robert Bernstone iz SummitTX Capitala.

Dionice SpaceX-a završile su trgovanje u plusu više od šest posto, prkoseći tako očekivanjima da će biti pod pritiskom prodaja od strane insajdera, jer je isteklo razdoblje zabrane prodaje za rane investitore koji su stekli dionice u IPO-u. Na europskim burzama najvažniji indeksi imali su u četvrtak različite predznake. Frankfurtski DAX ojačao je 0,05 posto na 26.140 bodova, pariški CAC za 0,35 posto, na 8699 bodova, dok je londonski FTSE oslabio 0,19 posto, na 10.867 bodova.

Na azijskim burzama cijene dionica u petak su pale jer investitori nisu skloni poduzimati kupnje dok čekaju najnoviji podatak o zaposlenosti u najvećem svjetskom gospodarstvu, ključan za odluku Feda o kamatnim stopama u rujnu, a rast cijena nafte podsjetio ih je da je sukob na Bliskom istoku još daleko od rješenja.

MSCI indeks azijsko-pacifičkih dionica bez japanskih jutros je stagnirao, a na tjednoj razini je bio u minusu 0,4 posto. Japanski Nikkei, pak, oslabio je jutros nešto više od jedan posto, ali je od početka tjedna u plusu 1,2 posto. Južnokorejski Kospi, koji sadrži velik dio tehnoloških dionica, jutros je oslabio 0,5 posto, tako da je od početka tjedna na gubitku oko pet posto i na putu pada sedmi tjedan zaredom.

- S prinosima i inflacijom koji su i dalje ključni rizici za dionice, očekujemo da će se podatak o zaposlenosti trgovati po principu 'dobra vijest je loša vijest' - rekao je Michael Feroli iz JPMorgana, dodajući da bi snažan broj radnih mjesta ojačao očekivanja o rastu kamatnih stopa. S druge strane, dionice bi mogle pozitivno reagirati na slabo izvješće o broju zaposlenih, jer bi onda tržište očekivalo da Fed neće biti sklon podizati kamatne stope i tako usporavati inflaciju, a posljedično i gospodarstvo.