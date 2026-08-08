Govori li nam burza da je poslovanje većine kompanija dostiglo plafon?

Brzi pogled u polugodišnje rezultate kompanija iz sastava užeg indeksa CROBEX10 sugerira da će 2026. biti još jedna odlična poslovna godina

Sezona je objave polugodišnjih poslovnih rezultata iza nas i podaci koje su iskazale domaće kompanije uvrštene na Zagrebačku burzu itekako su zadovoljavajući. No 'debele' godine domaćega gospodarstva, ako je suditi po reakciji Burze, možda su na zalasku. Brzi pogled u polugodišnje rezultate kompanija iz sastava užeg indeksa CROBEX10 sugerira da će i geopolitički kolebljiva 2026. biti još jedna odlična poslovna godina.

Osnovni pokazatelji – prihodi, neto dobit te dobit prije kamata, oporezivanja, deprecijacije i amortizacije (EBITDA) – uglavnom su rasli. Veće konsolidirane prihode zabilježilo je svih deset sastavnica indeksa. Od toga se po dvoznamenkastom rezultatu izdvajaju Atlantic, Končar – Distributivni i specijalni transformatori, Končar i Žito. Zapaženi rezultat domaće su kompanije ostvarile i u rastu profitabilnosti, izražen EBITDA-om. U toj je stavci rast, i to dvoznamenkasti, iskazalo pet kompanija: AD Plastik, Adris, Atlantic te Končarove kompanije. EBITDA Hrvatskog Telekoma porasla je za tri posto, a Podravka i Žito prvo su polugodište prošli s padom tog pokazatelja.