Investitori okreću leđa softveru: Kapital seli u HALO dionice

Pod pojam HALO spadaju kompanije koje održavaju svijet. To su energetski divovi, proizvođači zrakoplovne opreme, metalurške kompanije...

Početak kolovoza na globalnim je burzama obilježila sezona objave snažnih poslovnih rezultata, a nakon rekordnog uzleta početkom tjedna Wall Street je u srijedu pokazao nešto uravnoteženiju sliku. Dow Jones indeks dosegnuo je novu povijesno visoku razinu od 54.349 bodova, dok su S&P 500 i Nasdaq oslabjeli pod pritiskom velikih tehnoloških kompanija.