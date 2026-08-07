Financije
Investitori okreću leđa softveru: Kapital seli u HALO dionice
7. kolovoza 2026.
foto Shutterstock
Pod pojam HALO spadaju kompanije koje održavaju svijet. To su energetski divovi, proizvođači zrakoplovne opreme, metalurške kompanije...
Početak kolovoza na globalnim je burzama obilježila sezona objave snažnih poslovnih rezultata, a nakon rekordnog uzleta početkom tjedna Wall Street je u srijedu pokazao nešto uravnoteženiju sliku. Dow Jones indeks dosegnuo je novu povijesno visoku razinu od 54.349 bodova, dok su S&P 500 i Nasdaq oslabjeli pod pritiskom velikih tehnoloških kompanija.
BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak
Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec.
čitajte lider u digitalnom izdanju
vezani članci