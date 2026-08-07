U prvom polugodištu hrvatski izvoz porastao više od 10 posto

Prema prvim podacima Državnog zavoda za statistiku, izvoz je iznosio 13,7 milijardi eura, a uvoz 24 milijarde eura

Ukupan izvoz Republike Hrvatske u prvih šest mjeseci ove godine, prema prvim podacima koje je u petak objavio Državni zavod za statistiku (DZS) iznosio je 13,7 milijardi eura što je 10,8 posto više nego u istom lanjskom razdoblju, a uvoz je povećan za 4,8 posto, na 23,9 milijardi eura.

Vanjskotrgovinski deficit u prvih šest mjeseci iznosio je 10,2 milijarde eura, a pokrivenost uvoza prema prvim rezultatima bila je 57,4 posto. Izvoz u države članice Europske unije (EU) u prvih šest mjeseci iznosio je 9,5 milijardi eura ili 14,1 posto više nego u istom razdoblju lani. Izvoz u zemlje nečlanice od 4,2 milijarde eura povećan je na godišnjoj razini za 3,9 posto.

Iz zemalja članica EU-a Hrvatska je u prvih šest mjeseci uvezla robe vrijedne 18,3 milijardi eura, što je rast od 3,8 posto na godišnjoj razini, dok je uvoz iz zemalja izvan EU iznosio 5,6 milijardi eura i povećan je za 8,4 posto.

DZS je objavio i privremene podatke o robnoj razmjeni za prvih pet mjeseci ove godine. Ukupan izvoz iznosio je 11,5 milijardi eura, što je 11,5 posto više nego u istom razdoblju lani, dok je uvoz porastao za 5,7 posto, na gotovo 20 milijardi eura. Pritom je vanjskotrgovinski deficit iznosio 8,5 milijardi eura, a pokrivenost uvoza izvozom od siječnja do svibnja ove godine bila je 57,4 posto.