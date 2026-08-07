Prvi bitcoin ETF odlazi s Njujorške burze nakon samo dvije godine

Tvrtka Hashdex zatvara spot bitcoin fond koji je u prošlom tromjesečju zaradio samo 6453 dolara naknada. Trgovanje prestaje 17. kolovoza

Hashdex gasi svoj bitcoin ETF. To je prvi američki spot bitcoin ETF koji je najavio zatvaranje. U posljednjem punom tromjesečju fond je zaradio 6.453 dolara od naknada. Udjelima u ETF-u trgovat će se na NYSE Arca do 17. kolovoza. Nakon tog datuma, dionice prestaju trgovati i uklanjaju se s burze. Ulagači koji zadrže udjele bit će isplaćeni u gotovini oko 28. kolovoza.

Fond je bio premalen da bi se sam isplatio. Hashdex naplaćuje naknadu od 0,25 posto. Sa 14,56 milijuna dolara, to donosi otprilike 26 tisuća dolara godišnje. Njegovi podnesci pokazuju pad. Ukupno su pristojbe iznosile 47.521 dolara tijekom cijele 2025. Do početka 2026. tromjesečna brojka iznosila je 6.453 dolara.

U međuvremenu, Hashdex je pokrio račune. U svojim izvješćima kao troškove sponzora navode skrbništvo, revizije, odvjetnike, računovođe, naknade Komisiji za burzu i vrijednosnice (SEC) i poreznu papirologiju. BlackRock naplaćuje istih 0,25 posto. Međutim, BlackRockov bitcoin ETF je 4. kolovoza imao pod upravljanjem 47,5 milijardi dolara. To je oko 3.260 puta više od Hashdexa.

Sam fond je dobro funkcionirao. Pratio je cijenu bitcoina unutar 0,02 posto. Čak je i rastao. Imovina je porasla za 58 posto između 31. ožujka i 4. kolovoza, s 9,22 milijuna dolara na 14,56 milijuna dolara. Broj dionica porastao je sa 120 tisuća na 200 tisuća. Hashdex ga je ipak zatvorio.

Uobičajeni izgovor je loš tajming. Fond je pokrenut 2022. kao terminski fond. Prešao je na držanje pravog bitcoina u ožujku 2024. Ipak, tajming nije potpuni odgovor. Morgan Stanley je uvrstio MSBT u travnju 2026., mnogo kasnije, i privukao oko 34 milijuna dolara prvog dana.

Hashdexov fond je ukupno prikupio 4,27 milijuna dolara u više od dvije godine. WisdomTreeov BTCW priča sličnu priču. Naplaćuje istih 0,25 posto i drži 143,3 milijuna dolara.

Hashdex još uvijek upravlja američkim proizvodima vrijednim preko 200 milijuna dolara. Dakle, ovo je jedno zatvaranje, a ne izlazak. Pravo je pitanje koliko malih izdavatelja može nastaviti s radom dok pet najvećih upravitelja imovinom drži većinu novca.