Dvije godine Priore: Od robotskih operacija do širenja na Zagreb

Od robotskih operacija u Čepinu do širenja u Zagreb, Priora je brzo postala regionalno prepoznat centar suvremene kirurgije i ortopedije

Internacionalni medicinski centar Priora otvorio je svoja vrata prije dvije godine, a od tada u Čepinu kod Osijeka, usred mirne slavonske ravnice, kroz savršenu sinergiju visoko educiranog i iskusnog medicinskog osoblja, najnaprednije medicinske tehnologije i pažljivo osmišljenog smještaja, pacijentima pruža sveobuhvatnu zdravstvenu njegu.

U timu bolnice su svjetski priznati kirurzi i liječnici s dugogodišnjim međunarodnim iskustvom u područjima poput plastične, rekonstrukcijske te kirurgije šake, urologije, robotske kirurgije… Vrhunski liječnici te suvremena tehnologija, poput najmodernijih robotskih sustava Da Vinci i Mona Lisa, učinili su ovu slavonsku bolnicu prepoznatljivom u cijeloj regiji.

Upravo su u Priori izvedeni i prvi zahvati u našoj zemlji na robotskom sustavu Da Vinci, u lipnju 2024., čime je ispisana važna stranica u povijesti suvremene medicine u Hrvatskoj. Nedavno su u ovoj bolnici u Čepinu izvedene i prve ginekološke operacije uz pomoć robotskog sustava Da Vinci.

Odnedavno ambulanta Priore i u Zagrebu

Zbog interesa pacijenata iz drugih dijelova Hrvatske, nedavno se bolnica odlučila proširiti i izvan granica Slavonije, te su otvorili ured u Zagrebu, Savska cesta 144, gdje djeluju dvije ambulante – urologija i ortopedija.

Pacijentima će u Zagrebu biti na dohvat ruke kompletna urološka i ortopedska obrada, a ondje će moći obaviti i sveobuhvatnu pripremu za velike operativne zahvate koji se izvode u Čepinu, poput Da Vinci operacija raka prostate i bubrega, ugradnje endoproteza kuka, ramena ili koljena te ostalih zahvata koje ova bolnica nudi.

Odjel ortopedije vodi dr. Ivan Karlak, specijalist ortopedije i subspecijalist traumatologije, s dugogodišnjim iskustvom u endoprotetici, traumatologiji i minimalno invazivnim zahvatima. Jedan je od vodećih stručnjaka za ugradnju umjetnih zglobova kuka, koljena i ramena. Uz ugradnju endoproteza, u fokusu njegova rada u IMC Priora su i minimalno invazivni zahvati te sportske ozljede.

Endoproteza zgloba vraća kvalitetu života

- Suvremena ortopedija endoprotezu zgloba ne doživljava kao krajnju mjeru, nego kao provjereno rješenje koje vraća funkciju zgloba i kvalitetu života, kada za to dođe pravi trenutak – objasnio je ortoped dr. Ivan Karlak.

Najčešći razlog za ugradnju endoproteze kuka ili koljena i dalje je uznapredovali osteoartritis, odnosno “istrošenost” zgloba. U kukovima su česte indikacije i posljedice prijeloma vrata bedrene kosti kod starijih osoba, avaskularna nekroza te deformacije i posljedice dječjih ili razvojnih bolesti kuka. Kod koljena, uz artrozu, operaciji mogu prethoditi dugogodišnje posljedice ozljeda meniska i ligamenata, deformacije osi, odnosno „O“ ili „X“ noge, te upalne bolesti.

dr. Ivan Karlak

- Primarni je cilj ugradnje endoproteze koljena da se bolesnici nakon operacije i rehabilitacije vrate normalnom životu bez ograničenja. Ranije se smatralo kako se osoba s endoprotezom ne može baviti sportom, no danas je čitav niz profesionalnih sportaša koji su i s umjetnim zglobom zadržali vrhunske rezultate. Razlog je tome što su endoproteze iznimno napredovale u materijalima, dizajnu i, posebice, načinu ugradnje. Riječ je o minimalno invazivnim pristupima pri kojima se minimalno oštećuju okolna meka tkiva pa je i postoperativna bol znatno manja, a oporavak daleko brži – pojašnjava ortoped Ivan Karlak.

Odmah nakon operacije, pacijenti staju na noge i započinju fizikalnu terapiju, a tri do četiri tjedna nakon zahvata, većina ih je u potpunosti samostalno pokretna, sposobna je voziti automobil i obavljati svakodnevne aktivnosti. Do potpunog oporavka, odnosno povratka sportskoj aktivnosti, potrebno je ipak nekoliko mjeseci.

- Umjetni zglob nije poraz, nego često povratak normalnosti. Pravo pitanje nije “koliko još mogu izdržati”, nego “kako želim živjeti”. Kad bol diktira tempo, kad se krug kretanja smanjuje i kad terapije više ne pomažu – tada je razgovor o operaciji racionalan, a ne dramatičan. I što je najvažnije: današnja ortopedija ima znanje i alate da taj put učini sigurnijim, bržim i smislenijim nego ikad prije – zaključuje dr. Ivan Karlak.

Na odjelu ortopedije u IMC Priora naglasak je na pravovremenoj dijagnostici, prevenciji i liječenju ortopedskih stanja, a cilj je očuvanje i povratak mobilnosti, kao i očuvanje kvalitete života. Nastavno na to, otvaraju i novu, moderno opremljenu fizioterapiju.