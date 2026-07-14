Kraj buke u otvorenim uredima: AI tehnologija koja spašava sastanke

Nova Soundcore Liberty 5 Pro serija razvijena je s naglaskom na kvalitetu govora, AI obradu zvuka i produktivnost, uz tehnologije koje olakšavaju rad u pokretu

Najveći problem bežičnih slušalica rijetko je glazba. Tržište TWS (True Wireless Stereo) slušalica godinama pati od iste boljke, one gdje se proizvođači natječu u tome čiji će bas biti dublji i jači ili čiji će ANC bolje izolirati vanjski svijet, dok kvaliteta telefonskih poziva ostaje u drugom planu. Međutim, u poslovnom kontekstu, ono što korisnike najčešće i najviše frustrira jest trenutak kad klijent ili sugovornik na drugoj strani važnog poziva ne razumije što govorimo, bilo zbog buke u otvorenim uredima (open-space), vjetra na putu između sastanaka ili buke u kafićima i zračnim lukama. Loša kvaliteta zvuka u poslovnom svijetu ne znači samo iritaciju, već može dovesti do nesporazuma i gubitka poslova i predstavlja svakodnevnu prepreku profesionalnoj komunikaciji.

Upravo taj problem Anker je odlučio riješiti novom generacijom Soundcore Liberty 5 Pro i Liberty 5 Pro Max slušalica, kod kojih kvaliteta poziva prvi put postaje središnja priča, a ne sporedna funkcija.

Tehnologija Whisper-Clear Calls sustava

Ključna komponenta ugrađena u ove slušalice je namjenski ANKER Thus™ AI Chip. Za razliku od standardnih rješenja, ovaj procesor pokreće takozvanu dual-path arhitekturu, a to u praksi znači da čip istovremeno i potpuno neovisno procesuira sustav aktivnog poništavanja buke (ANC) i sustav obrade glasa tijekom poziva (ENC). Nema kompromisa ni kašnjenja jer je računalna snaga raspoređena na taj način da optimizira oba procesa u stvarnom vremenu. Prema navodima proizvođača, čip donosi i do 150 puta veću računalnu snagu u odnosu na čip korišten u prethodnoj generaciji Liberty 4 Pro slušalica.

Soundcore Liberty 5 Pro - Earbuds Outside Closed Case - Top- Black

Ta dual-path arhitektura pokreće tehnologiju nazvanu Whisper-Clear Calls, koja je glavna priča cijele serije i ključni adut za poslovne ljude u pokretu. Sustav se oslanja na deset senzora, od čega osam mikrofona i dva VPU senzora koji hvataju vibracije glasa kroz tijelo tj. lice, čime slušalice izdvajaju korisnikov glas od pozadinske buke čak i kada osoba govori vrlo tiho ili gotovo šapće, recimo povjerljive poslovne informacije. Kada te podatke preuzme AI model unutar Thus™ čipa, rezultat je precizno odvajanje ljudskog govora od pozadinske buke. Ista tehnologija ima i poslovnu primjenu, jer omogućuje vođenje povjerljivog razgovora iz otvorenog ureda ili čekaonice bez podizanja glasa i bez straha da će nas čuti kolege za susjednim stolom.

Sve je to iskušano na frekventnom zagrebačkom raskrižju tijekom popodnevne gužve, gdje je sugovornik (supruga) moj glas čula kristalno jasno, dok je vanjska buka bila svedena na prilično zanemarivu razinu. A da stvarno 'rade', potvrđeno je i službenim Guinness World Records certifikatom za najvišu ocjenu kvalitete govora u TWS kategoriji. Naime, na neovisnim laboratorijskim testiranjima prema ETSI TS 103 106 standardu (koji simulira glasna okruženja poput kafića i ulica), ove su slušalice ostvarile vodeći G-MOS rezultat od 3.68, ostavivši iza sebe brojne globalne flagship modele.

Adaptivna izolacija i napredne audio značajke

Osam mikrofona koristi se i za aktivno poništavanje buke kroz sustav Adaptive ANC 4.0, koji podatke obrađuje i do 384.000 puta u sekundi te u stvarnom vremenu prilagođava razinu izolacije ovisno o frekvenciji zvuka u okolini. Prema podacima proizvođača, riječ je o dvostruko učinkovitijem poništavanju buke u odnosu na model Liberty 4 Pro, uz zadržan Transparency način rada za brzu komunikaciju s okolinom bez skidanja slušalica. Poništavanje buke je dinamično i pokriva širok frekvencijski raspon, od niskih frekvencija motora do visokih tonova ljudskog glasa.

Reprodukciju zvuka oblikuje HearID 5.0 sustav koji putem kratkog testa sluha kreira personalizirani zvučni profil, dok AI Sound Enhancement nadoknađuje dio kvalitete izgubljene tijekom Bluetooth kompresije, prema navodima proizvođača i do 65 posto.

Za poslovnu svakodnevicu iznimno je važna podrška za Bluetooth 6.1 te istovremeno multipoint spajanje na tri uređaja, što znači da se slušalice bez ikakvog ručnog prebacivanja mogu istovremeno povezati s vašim privatnim telefonom, poslovnim telefonom i laptopom za video-konferencije. Glasovno upravljanje prepoznaje 20 ugrađenih naredbi uz deklarirano vrijeme odziva od 0,91 sekunde, znatno brže od uobičajenih sustava glasovnog upravljanja koji obradu obavljaju u oblaku. Oba modela nude i AI prijevod (idealan za inozemne sastanke), IP55 zaštitu od prašine i vode te autonomiju od 6,5 sati uz uključen ANC, odnosno do 28 sati uz kućište za punjenje, s mogućnošću brzog punjenja u kojem pet minuta u kućištu donosi čak četiri sata rada, dovoljno za iznenadni, dugi poslovni poziv

Soundcore Liberty 5 Pro Max

Liberty 5 Pro dolazi u kućištu s 0,96-inčnim TFT dodirnim zaslonom za brzu kontrolu osnovnih funkcija i idealan je za one koji traže beskompromisnu kvalitetu poziva u pokretu, a dostupan je u plavoj, crnoj, ružičastoj i bijeloj boji. S druge strane, model Liberty 5 Pro Max idealan je izbor za uredsku produktivnost i menadžere jer njegovo kućište za punjenje donosi pravu revoluciju u vođenju bilješki. Umjesto manjeg zaslona, tu je 1,78-inčni AMOLED zaslon koji podržava vlastite pozadinske slike, a s njim dolazi i AI Note-Taker.

Soundcore Liberty 5 Pro Max _1

Ova funkcionalnost omogućuje samostalno snimanje poslovnih sastanaka, brifinga ili predavanja putem mikrofona ugrađenih u samo kućište (postavljeno na stol). Nakon sastanka, snimka se sinkronizira s aplikacijom koja automatski izrađuje tekstualni transkript, prepoznaje tko je što rekao (identifikacija govornika) te umjesto vas samostalno izdvaja sažetke i ključne zadatke (action items), štedeći sate dosadnog administrativnog rada. Liberty 5 Pro Max dolazi u titan i crnoj boji, po cijeni od 260,99 eura, dok cijena Liberty 5 Pro modela iznosi 187,99 eura.

Soundcore Liberty 5 Pro i Liberty 5 Pro Max od danas su dostupni na hrvatskom tržištu. Mogu se pronaći na službenoj Anker web stranici te na stranicama ovlaštenih partnera Links i Svijet medija za Liberty 5 Pro, odnosno na službenoj Anker web stranici te stranicama partnera Links i Svijet medija za Liberty 5 Pro Max.

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