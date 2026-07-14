Tvrtke i tržišta
Zdravko Marić već u četvrtom NO-u, Jabil povećao temeljni kapital
14. srpnja 2026.
foto Boris Ščitar
Donosimo pregled najvažnijih promjena u Sudskom registru: novi nadzorni odbori i uprave, povećanja kapitala te promjene vlasništva i sjedišta tvrtki
Zdravko Marić imenovan je članom NO-a HRVATSKOG TELEKOMA umjesto Dolly Predović. To je već šesti NO u koji je Marić imenovan nakon odlaska iz Vlade 2022. i osnivanja vlastite konzultantske tvrtke. Najprije je bio zamjenik predsjednika NO-a SILEO GRUPE, pa godinu dana u NO-u KARLOVAČKE BANKE, a te dvije funkcije su mu u međuvremenu prestale. Trenutačno u svojoj nadzorničkoj kolekciji ima četiri aktivne funkcije – u KRAŠU (od travnja 2025.), u ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANCI (od ožujka), u KAMGRADU (od lipnja), a od ovog mjeseca i u HT-u. Nakon odlaska iz politike od 2024. je i predsjednik Hrvatskoga teniskog saveza.
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