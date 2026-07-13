Novi EU natječaj: 17,2 milijuna eura za inovacije u proizvodnji

Poziv Ministarstva gospodarstva namijenjen je malim i srednjim tvrtkama iz prerađivačke industrije, a potpore idu do 450 tisuća eura

Ministarstvo gospodarstva objavilo je 10. srpnja poziv na dostavu projektnih prijedloga 'Inovacije procesa u S3 područjima', koji se provodi u okviru Programa konkurentnost i kohezija 2021. – 2027.

Cilj poziva je podrška inovativnim malim i srednjim poduzetnicima u prerađivačkoj industriji za komercijalizaciju inovativnih proizvoda koji su novi na tržištu te se mogu svrstati u jedno ili više S3 tematskih prioritetnih područja.

Ukupno raspoloživa sredstva iznose 17.188.524,40 eura, a po pojedinom projektu moguće je ostvariti bespovratna sredstva u rasponu od najmanje 150 do najviše 450 tisuća eura, uz intenzitet potpore do 50 posto, dok troškovi po de minimis potpori mogu iznositi do 75 posto.

Prijaviti se mogu mikro, mali i srednji poduzetnici koji gospodarsku djelatnost obavljaju unutar sektora C Prerađivačka industrija prema NKD-u 2025. Poduzeće mora biti osnovano najmanje dvanaest mjeseci prije prijave, imati najmanje jednog zaposlenog u 2025. godini, pozitivnu EBITDA u 2025. godini te poslovne prihode u iznosu od najmanje 30 posto ukupne vrijednosti projekta. Trajanje projekta može iznositi do 24 mjeseca.

Prihvatljive su aktivnosti vezane uz razvoj proizvoda ili usluge visoke razine tehnološke spremnosti, odnosno TRL 7 i više, te aktivnosti usmjerene na komercijalizaciju inovativnog proizvoda ili usluge. Dakle, ne financira se istraživanje i razvoj u ranijim fazama, zbog čega poziv može biti zanimljiv proizvodnim poduzećima koja već imaju razvijen proizvod te trebaju podršku za izlazak na tržište.

Svaki projektni prijedlog mora sadržavati najmanje jednu inovaciju procesa ili organizacije poslovanja vezanu uz digitalizaciju ili zelenu tranziciju, a proizvod ili usluga moraju biti novi za tržište i svrstani u jedno od S3 područja.

Aktivnosti prilagodbe proizvoda tržištu i prateće projektne aktivnosti ne mogu se provoditi samostalno, već isključivo zajedno s aktivnostima inovacije procesa i organizacije poslovanja, pri čemu udio pratećih aktivnosti može iznositi najviše 30 posto ukupnih prihvatljivih troškova.

Projektni prijedlozi zaprimaju se od 1. rujna 2026. godine u 11:00 sati, do iskorištenja raspoloživih sredstava, a najkasnije do 31. prosinca 2026. u 11:00 sati. Riječ je o trajnom pozivu, što znači da se prijave obrađuju i financiraju prema redoslijedu predaje, stoga ranija predaja donosi prednost.

Uz ranije otvorene pozive za Dokazivanje inovativnog koncepta te natječaje SPARK i VALID, čiji je rok prijave početak rujna 2026., ovo je četvrti poziv Ministarstva gospodarstva namijenjen inovativnim projektima otvoren u kratkom vremenu.

Osim toga, Ministarstvo gospodarstva nedavno je najavilo i nove vaučere za male i srednje tvrtke, i to za projekte digitalizacije, ponajviše umjetne inteligencije i kibernetičke sigurnosti, koji stižu na jesen.