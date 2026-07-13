NLB spušta prag za preuzimanje Addika i dodatno pritišće RBI

Slovenska Nova Ljubljanska banka (NLB) dodatno je zaoštrila borbu za preuzimanje Addiko Banke. Banka je objavila da namjerava sniziti minimalni prag uspješnosti svoje dobrovoljne javne ponude s više od 75 posto na više od 50 posto dionica te produljiti razdoblje prihvaćanja ponude kako bi dioničari imali dovoljno vremena razmotriti izmijenjene uvjete.

Namjeravanu izmjenu NLB će uputiti Austrijskoj komisiji za preuzimanja, čije je odobrenje potrebno prije nego što novi uvjeti stupe na snagu.

U NLB-u poručuju da će, bude li regulator dao zeleno svjetlo, njihova ponuda u odnosu na konkurentsku biti atraktivnija ne samo zbog znatno nižeg praga uspješnosti nego i zbog financijskih uvjeta.

– Time će se naša ponuda jasno razlikovati od alternativne jer nudi znatno višu cijenu, čak 39,6 posto iznad konkurentske ponude, uz niži minimalni prag prihvaćanja. Pozivamo dioničare Addika da svoje dionice predaju u našoj ponudi – poručili su iz NLB-a.

Banka pritom naglašava da njezina ponuda ostaje 37 eura po dionici na cum dividend osnovi, što predstavlja 39,6 posto premije u odnosu na konkurentsku ponudu RBI-ja. Ističu i kako je riječ o potpuno novčanoj ponudi s jasno definiranim maksimalnim iznosom koji će biti isplaćen svim dioničarima, bez bilo kakvih uvjetovanih ili naknadnih plaćanja.

Osim toga, NLB navodi da je već ishodio sva potrebna odobrenja za kontrolu koncentracije u Austriji, Srbiji i Sjevernoj Makedoniji, čime želi pokazati da regulatorni dio procesa napreduje prema planu.

Odgovor na potez RBI-ja

Objava dolazi svega nekoliko dana nakon što je Raiffeisen Bank International (RBI) također ublažio uvjete svoje ponude. Kako je u petak objavio EQS News, RBI je, uz odobrenje austrijskog regulatora, snizio minimalni prag uspješnosti s više od 75 na više od 55 posto.

Taj je potez uslijedio nakon što je banka objavila da je zaključno sa 7. srpnja u njezinoj ponudi ostalo 50,72 posto svih dionica Addika, uključujući i udjel Alta Grupe. Iako to još nije bilo dovoljno za ispunjenje novog uvjeta od 55 posto, RBI se njime znatno približio uspješnom preuzimanju.

NLB sada ide korak dalje. Za razliku od RBI-ja, želi spustiti prag na više od 50 posto, odnosno na zakonski minimum koji dopuštaju austrijska pravila o preuzimanjima. Time bi, nakon regulatornog odobrenja, njezina ponuda istodobno nudila najvišu cijenu i najniži prag uspješnosti.

Dioničari mogu promijeniti odluku

NLB u objavi posebno podsjeća dioničare koji su već prihvatili RBI-jevu ponudu da prema austrijskom Zakonu o preuzimanjima imaju pravo opozvati svoju izjavu o prihvaćanju i odlučiti se za konkurentsku ponudu.

Prema postojećem rasporedu, rok za opoziv prihvaćanja istječe 16. srpnja u 17 sati po srednjoeuropskom vremenu, no bude li Austrijska komisija za preuzimanja odobrila izmjene NLB-ove ponude i produljenje razdoblja prihvata, automatski će biti produljen i rok u kojem dioničari mogu promijeniti svoju odluku. NLB je najavio da će novi datum objaviti odmah nakon regulatorne odluke.

Završnica borbe za Addiko

Borba za Addiko posljednjih se tjedana pretvorila u svojevrsno nadmetanje dviju banaka. NLB je tijekom lipnja dva puta povećavala cijenu svoje ponude, koja danas iznosi 37 eura po dionici, dok je RBI ostao pri 26,50 eura, ali je prvi snizio minimalni prag uspješnosti.

Najnovijim potezom NLB je praktički odgovorio na RBI-jevu strategiju i pokušao ukloniti jednu od najvećih prepreka vlastitoj ponudi. Ako austrijski regulator odobri izmjene, završnica preuzimanja Addika mogla bi se odlučivati ponajprije time hoće li dio dioničara koji su dosad podržavali RBI iskoristiti mogućnost opoziva i prijeći na financijski izdašniju ponudu NLB-a.