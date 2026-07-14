Mikrodrame osvajaju svijet: Novi hit koji mijenja marketing brendova

Kratke serije od jedne do tri minute postaju novo oružje brendova, a globalno tržište ove godine vrijedi čak 11 milijardi dolara

Život skromne konobarice iz maloga grada u Ohiu preokrene se u trenu kad se, ni kriva ni dužna, uplete u međunarodnu pljačku nakita svoje bogate i otete (!) sestre blizanke te se zaljubljuje u šarmantnog Interpolova agenta koji traga za počiniteljima spomenutih zločina. Tako otprilike zvuči radnja 'The Golden Pear Affaira', serije koja se, promatraju li se motivi, visoki ulozi i obrati u radnji, ne razlikuje od klasičnih sapunica koje se mogu pratiti na malim ekranima. Međutim, jedna je stvar tu ipak drukčija: serija ukupno ima pedeset epizoda, a svaka ne traje dulje od dvije minute.