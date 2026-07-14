Tvrtke i tržišta

Mikrodrame osvajaju svijet: Novi hit koji mijenja marketing brendova

14. srpnja 2026.
Finger calling from cell phone hypnotic tunnel screen
Sandra Babić
Sandra Babić
Dodajte lidermedia.hr u omiljeni Google izvor

Kratke serije od jedne do tri minute postaju novo oružje brendova, a globalno tržište ove godine vrijedi čak 11 milijardi dolara

Život skromne konobarice iz maloga grada u Ohiu preokrene se u trenu kad se, ni kriva ni dužna, uplete u međunarodnu pljačku nakita svoje bogate i otete (!) sestre blizanke te se zaljubljuje u šarmantnog Interpolova agenta koji traga za počiniteljima spomenutih zločina. Tako otprilike zvuči radnja 'The Golden Pear Affaira', serije koja se, promatraju li se motivi, visoki ulozi i obrati u radnji, ne razlikuje od klasičnih sapunica koje se mogu pratiti na malim ekranima. Međutim, jedna je stvar tu ipak drukčija: serija ukupno ima pedeset epizoda, a svaka ne traje dulje od dvije minute.

BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak
Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec.
#The Golden Pear Affair#Scott Brown#Rachel Sennott#Julia Fox#Christian Siriano#Alix Earle#Mikrosapunice#Mikrodrame#Brendirani Sadržaj#P&g#Marc Jacobs#Crocs#Instyle#Tiktok#Vertikalni Video
Lider digital
čitajte lider u digitalnom izdanju
vezani članci
Najnovije
Close
Left
Right