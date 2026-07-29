Miroslav Škoro: Od pjevača do političara, doktora ekonomije i poduzetnika

Od 'Ne dirajte mi ravnicu' do doktorata ekonomije i predsjedničkog kandidata, Škoro je izgradio jednu od najraznovrsnijih karijera

Kad se spomene Miroslav Škoro, većina će se prvo sjetiti pjesama poput Ne dirajte mi ravnicu, Mata ili Šumi, šumi javore. No malo je hrvatskih javnih osoba koje su tijekom života uspjele spojiti toliko različitih karijera kao što je to učinio Osječanin rođen 29. srpnja 1962. godine. Škoro je bio uspješan kantautor i pjevač, direktor najveće domaće diskografske kuće, diplomat, doktor ekonomskih znanosti, poduzetnik i političar.

Glazba kao početak svega

Glazbenu je karijeru započeo još krajem sedamdesetih godina, a tijekom devedesetih postao je jedan od najpopularnijih autora i izvođača hrvatske popularne glazbe. Od 1989. do 1992. živio je u SAD-u, ponajviše u Pittsburghu, što su mu kasnije kao hrvatskom suverenistu mnogi zamjerali. U SAD-u je surađivao s hrvatskim iseljeničkim glazbenicima i dodatno oblikovao svoj autorski stil.

Nakon povratka u Hrvatsku započelo je razdoblje njegovih najvećih glazbenih uspjeha. Nastaju pjesme koje će obilježiti njegovu karijeru i donijeti mu status jednog od najuspješnijih domaćih kantautora.

Za razliku od brojnih glazbenika koji su ostali isključivo vezani uz pozornicu, Škoro je vrlo rano pokazivao interes za poslovnu stranu glazbene industrije. Upravo će se taj interes poslije pokazati ključnim za njegovu drugu karijeru.

Ekonomist među glazbenicima

Iako je javnosti najpoznatiji kao pjevač, Škoro je po struci ekonomist. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, a 2017. tamo je stekao i doktorat ekonomskih znanosti. Njegova doktorska disertacija nosila je naslov Modeli upravljanja i raspodjele prihoda glazbene industrije u uvjetima digitalizacije, što dovoljno govori o području koje ga je profesionalno zanimalo. Jedno vrijeme je predavao i na Sveučilištu Sjever u Varaždinu.

U vrijeme kada je digitalna revolucija potpuno promijenila način na koji nastaje, distribuira se i prodaje glazba, Škoro je toj temi pristupio ne samo kao izvođač nego i kao ekonomist. To ga svrstava među rijetke hrvatske glazbenike koji su akademski proučavali vlastitu industriju.

Od diplomacije do Croatia Recordsa

Njegova karijera nije se razvijala samo u glazbi i akademskom svijetu. Od 1995. do 1997. obnašao je dužnost generalnog konzula Republike Hrvatske u Pečuhu u Mađarskoj, nakon čega se ponovno vraća u poslovni sektor.

Jedna od najvažnijih menadžerskih etapa bila je vođenje Croatia Recordsa, najveće hrvatske diskografske kuće. Na mjestu glavnog direktora bio je od 2001. do 2006. godine, u razdoblju kada se glazbena industrija suočavala s velikim promjenama uzrokovanim internetom i padom prodaje fizičkih nosača zvuka. Upravo je to iskustvo kasnije postalo i jedna od tema njegova akademskog rada.

Poduzetnik i vinar

Osim glazbe i menadžmenta, Škoro se godinama bavi poduzetništvom kroz vlastite tvrtke, a posljednjih desetljeća sve više i vinogradarstvom te vinarstvom. Njegovo ime redovito se pojavljuje i u slavonskim vinskim krugovima, gdje je ostvario i zapažene rezultate.

Za poslovni svijet zanimljivo je da je Škoro jedan od rijetkih domaćih estradnih umjetnika koji je značajan dio karijere gradio izvan estrade, u poduzetništvu i upravljanju kompanijama.

Politička avantura

Nakon godina povremenog političkog angažmana, Škoro je 2019. ušao u predsjedničku utrku i postao najveće iznenađenje izbora. Osvojio je 24,45 posto glasova, odmah iza budućeg predsjednika Zorana Milanovića (29,55 posto) i tada aktualne predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović (26,65 posto).

Već godinu poslije osnovao je Domovinski pokret, stranku koja je ubrzo postala važan čimbenik na hrvatskoj političkoj sceni. Kasnije je bio zastupnik i potpredsjednik Hrvatskoga sabora, no ubrzo se razišao sa strankom koju je sam osnovao.

Politička karijera možda nije bila jednako duga kao glazbena, ali je dodatno učvrstila njegov status jedne od najprepoznatljivijih javnih osoba u Hrvatskoj.

Više od glazbenika

Tijekom više od četiri desetljeća javnog djelovanja Škoro je izgradio životopis kakav je teško usporediti s bilo kojim drugim na hrvatskoj sceni. Od autora hitova i koncertnih pozornica, preko diplomacije i vođenja Croatia Recordsa, do doktorata iz ekonomije, poduzetništva, vinarstva i politike, njegova karijera pokazuje koliko se različiti profesionalni putevi mogu spojiti u jednoj biografiji.

Zato je priča o Miroslavu Škori mnogo više od priče o popularnom pjevaču. To je priča o čovjeku koji je tijekom četiri desetljeća ostavio trag u glazbi, gospodarstvu, akademskoj zajednici i politici.