Nova taksi pravila: Fiksna vožnja do zračne luke može ići i do 80 eura

Novi pravilnik donosi kraj skrivenim naknadama i 3 modela naplate. Start se ograničava na 10, a kilometar na 2,50 eura

Ministarstvo prometa u javno je savjetovanje uputilo prijedlog izmjena pravilnika kojim država namjerava ograničiti ekstremne cijene taksi-prijevoza, nerazmjernu naplatu i prikrivene dodatne troškove. Prvi put uvode se gornje granice pojedinih elemenata taksi-tarife, ali ne i jedinstvena maksimalna cijena svake vožnje.

Start će moći stajati najviše deset eura, prijeđeni kilometar 2,50 eura, a minuta vožnje i minuta čekanja po 50 centi. Prema tim bi iznosima vožnja duga pet kilometara koja traje 15 minuta stajala 30 eura.

No 30 eura nije opći plafon računa. Ako ista vožnja zbog prometne gužve potraje 30 minuta, najviša dopuštena cijena raste na 37,50 eura. Na duljim relacijama može biti i znatno viša jer se kod obračuna prema stvarnoj udaljenosti i vremenu zbrajaju start, prijeđeni kilometri i trajanje vožnje.

Za vozila koja, osim vozačeva, imaju najmanje sedam sjedala najviši dopušteni iznosi povećavaju se za 40 posto. U takvom bi vozilu ogledna vožnja od pet kilometara i 15 minuta prema maksimalnoj tarifi mogla koštati 42 eura.

U prijedlogu se naglašava da ti iznosi nisu preporučene ni uobičajene tržišne cijene, nego krajnji zaštitni pragovi protiv prijevara i nerazmjerne naplate. Budući da je pravilnik još u javnom savjetovanju, odredbe se mogu promijeniti prije njegova donošenja.

Veliki natpis na vratima

Vozila u kojima se cijena obračunava taksimetrom, neovisno o tome je li riječ o ugrađenom uređaju ili elektroničkoj aplikaciji s funkcijom taksimetra, morat će na prednjim vratima istaknuti najskuplju tarifu i cijenu usporedive vožnje od pet kilometara i 15 minuta. Iznos će morati biti ispisan na hrvatskom i engleskom jeziku, podebljanim brojkama visokima najmanje sedam centimetara.

Kod obračuna taksimetrom cijeli će cjenik morati biti istaknut i na poleđini sjedala vozača i suvozača.

Vozila kod kojih se vožnja naručuje isključivo putem aplikacije na uređaju korisnika neće isticati usporedivu cijenu. Na vratima će umjesto toga morati imati upozorenje da se vožnja smije naručiti samo aplikacijom te da izravno naručivanje kod vozača nije dopušteno.

Kilometri i vrijeme naplaćuju se istodobno

Prijedlog detaljno razdvaja trajanje vožnje od čekanja. Vrijeme provedeno na semaforu, u prometnoj gužvi, zastoju ili usporenoj vožnji smatra se redovitim trajanjem vožnje.

Čekanjem se smatra vrijeme tijekom kojega vozilo stoji na izričit zahtjev putnika zbog razloga koji nije povezan s prometom, primjerice dok korisnik obavlja privatnu obvezu. Isto se razdoblje ne smije istodobno naplatiti kao vožnja i čekanje.

Tri modela naplate

Pravilnik predviđa tri načina određivanja cijene. Prvi je obračun prema stvarno prijeđenoj udaljenosti i trajanju, putem ugrađenog taksimetra ili aplikacije s funkcijom taksimetra.

Drugi su vožnje koje se naručuju i čija se cijena određuje isključivo aplikacijom na korisnikovu uređaju. Putnik prije potvrde mora vidjeti planiranu rutu i udaljenost, procijenjeno trajanje, sve obvezne naknade i najvišu ukupnu cijenu.

Treći model čine unaprijed utvrđene fiksne cijene za česte relacije, primjerice između grada i zračne luke, luke ili kolodvora.

Kod taksimetra konačni račun ovisi o stvarnom vremenu i udaljenosti. Kod aplikacijske vožnje prihvaćena najviša cijena postaje gornja granica računa i ne smije se povećavati zbog prometne gužve, duljeg trajanja ili drugih razloga koji nisu nastali na izričit zahtjev korisnika. Nova cijena moguća je samo ako putnik zatraži promjenu odredišta, dodatno zaustavljanje, čekanje ili drugu bitnu izmjenu usluge te je izričito prihvati u aplikaciji.

Fiksne relacije mogu ostati skupe

Za fiksne relacije prijevoznik će morati odrediti početnu i završnu točku ili zonu, standardnu cestovnu udaljenost i jedinstvenu cijenu. Ruta mora odgovarati razumno najkraćoj redovito prohodnoj cesti.

Fiksna cijena uključivat će start, uobičajeno trajanje, gužvu, usporeno kretanje, zaustavljanja te sve obvezne naknade prijevoznika ili platforme. Ne smije se povećati zbog duljeg trajanja ili odstupanja od rute koje putnik nije uzrokovao.

Pri određivanju najveće dopuštene fiksne cijene pravilnik pretpostavlja prosječnu brzinu od 30 kilometara na sat, odnosno dvije minute vožnje po kilometru.

Ako vozilo primjenjuje najviše zakonski dopuštene elemente tarife, teorijski maksimum fiksne relacije od 20 kilometara iznosio bi 80 eura: deset eura starta, 50 eura za udaljenost i 20 eura za pretpostavljenih 40 minuta vožnje. U vozilu s najmanje sedam putničkih sjedala isti bi izračun mogao maksimalno dosegnuti 112 eura.

Ovi primjeri pokazuju da su zaštitni pragovi postavljeni vrlo visoko i da vjerojatno neće određivati uobičajene tržišne cijene.

Godišnje usklađivanje cijena s inflacijom

Prijevoznici i platforme neće smjeti uvoditi obvezne naknade za narudžbu, platformu, ulazak u vozilo, dodatni start ni druge dodatke kojima bi se zaobilazili propisani limiti.

Zasebno će se moći naplatiti cestarina, trajektna karta, parkiranje ili druga naknada treće osobe, ali samo u stvarno nastalom i dokazivom iznosu te ako je povezana s ugovorenom rutom ili postupanjem na zahtjev korisnika. Putnik o takvom trošku mora biti obaviješten unaprijed kada ga je bilo moguće predvidjeti.

Najviši dopušteni iznosi vožnje taksijem jednom godišnje usklađivat će se s prosječnom godišnjom stopom promjene potrošačkih cijena, a nove će limite Ministarstvo objavljivati do 31. ožujka i primjenjivat će se od 1. svibnja.

Pravilnik bi trebao stupiti na snagu osmoga dana od objave u Narodnim novinama, bez posebnog prijelaznog razdoblja. Ostane li ta odredba nepromijenjena, taksisti i platforme imat će vrlo malo vremena za prilagodbu cjenika, natpisa i aplikacija.

Nova pravila vjerojatno neće sniziti uobičajene cijene taksi-vožnji. Njihova je glavna svrha spriječiti ekstremne račune, skrivene dodatke i naknadno povećavanje već prihvaćene cijene. Hoće li u tome uspjeti, ovisit će manje o brojkama ispisanim na vratima, a više o tome koliko će država učinkovito nadzirati taksimetre, primjenu cjenika i cijene koje korisnicima prikazuju digitalne platforme.