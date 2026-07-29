Kako generacija Z definira poslovni uspjeh?

Za mlade uspjeh danas ne znači samo dobru poziciju i plaću – jednako su važni prilike za učenje, osjećaj svrhe i mogućnost razvoja. To su pokazali i polaznici ovogodišnje Nestlé Summer's Cool plaćene ljetne prakse

Ako pitate pripadnike generacije Z što za njih znači poslovni uspjeh, odgovor sve rjeđe uključuje samo titulu ili visinu plaće. Ravnoteža između posla i privatnog života, mogućnost učenja, osjećaj svrhe i autentičnost na radnom mjestu sve su važniji faktori. Upravo su to pokazali ovogodišnji polaznici Nestlé Summer's Cool plaćene ljetne prakse, međunarodnog programa u kojem studenti rade na stvarnim poslovnim izazovima, surađuju u multikulturalnim timovima i uz podršku mentora stječu prvo profesionalno iskustvo. Interes za program iz godine u godinu raste pa se ove godine prijavilo više 2000 kandidata iz šest zemalja, a čak 100 njih bilo je iz Hrvatske.

Uspjeh ima mnogo različitih lica

Za razliku od prethodnih generacija, mnogi pripadnici generacije Z uspjeh povezuju s osobnim razvojem, fleksibilnošću i osjećajem smisla u poslu. Poslodavce ne biraju samo prema visini primanja, već i prema mogućnostima učenja, organizacijskoj kulturi i kvaliteti života koju im posao omogućuje. Danas zaposlenici pri odabiru poslodavca ne gledaju samo visinu primanja. Jednako su im važni prilike za razvoj, radno okruženje i mogućnost usklađivanja poslovnog i privatnog života. Upravo zato Nestlé ulaže u iskustvo svojih zaposlenika – od profesionalnog razvoja i međunarodnih karijernih prilika do većeg stupnja fleksibilnosti kroz hibridni način rada, fleksibilno radno vrijeme, dodatne slobodne dane te programe koji podupiru fizičko i mentalno zdravlje.

Takav pristup posebno odjekuje među generacijom Z, koja uspjeh sve češće promatra kroz kvalitetu života, a ne isključivo kroz poslovna postignuća.

- Prije Summer's Cool prakse uspjeh sam uglavnom povezivala s pronalaskom dobrog posla nakon fakulteta. Tijekom prakse shvatila sam koliko mi je važno učiti od iskusnijih kolega, raditi na stvarnim projektima i imati priliku razvijati svoje ideje. To mi je pomoglo da jasnije vidim u kojem smjeru želim graditi karijeru - rekla je Klara Stepinac, studentica Rochester Institute of Technology Croatia.

Nestlé Summer's Cool omogućuje stvarno iskustvo rada i otvorenu razmjenu ideja

Program se u Hrvatskoj održava već sedam godina, a desecima je mladih poslužio kao prvi profesionalni korak prema međunarodnom, profesionalnom okruženju. Sudionici pritom rade na konkretnim projektima, surađuju s kolegama iz različitih tržišta i uz podršku mentora razvijaju vještine koje će im koristiti u daljnjoj karijeri.

- Kada razgovaramo s mladim ljudima, vidimo da im nije važno samo gdje će raditi, nego i koliko će tamo imati priliku učiti, razvijati se i ostaviti svoj trag. Žele biti uključeni, postavljati pitanja i razumjeti širu svrhu onoga što rade. Upravo zato programe poput Summer's Coola gradimo oko stvarnog iskustva, suradnje i otvorene razmjene ideja - istaknula je Milica Maslarević iz odjela ljudskih resursa kompanije Nestlé koja vodi Nestlé Summer's Cool program u regiji.

Da Summer's Cool za mnoge predstavlja više od ljetne prakse, potvrđuju i karijerne priče njegovih bivših sudionika. Među njima je i Leo Vukić, bivši polaznik programa kojem je upravo Nestlé Summer's Cool bio prvo iskustvo rada u velikom međunarodnom sustavu. Danas, tri godine nakon prakse, radi u kompaniji Nestlé kao stručnjak za korporativne komunikacije, što pokazuje da ljetna praksa za neke sudionike predstavlja početak dugoročnog profesionalnog razvoja.