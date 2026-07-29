Ranko Predović preuzeo Tehnikagradnju, promjena na čelu Mondeleza

Lider istražuje najnovije vlasničke, statusne i kadrovske promjene u hrvatskim kompanijama. Izdvojili smo najvažnije

Ranko Predović preuzeo je TEHNIKAGRADNJU od Vladimira Poljaka.

Predović je inače vlasnik i direktor građevinske kompanije GIP PIONIR, a široj je javnosti najpoznatiji po vođenju projekta gradnje zagrebačke Žičare Sljeme, kao i više desetaka projekata u vrijeme gradonačelnikovanja Milana Bandića: od rekonstrukcija cesta, obnove vrtića, dvorana, izgradnje bazena, fontana...