Biznis i politika

Ranko Predović preuzeo Tehnikagradnju, promjena na čelu Mondeleza

29. srpnja 2026.
Žičara Sljeme

Žičara Sljeme

foto Ratko Mavar
Anamarija Mujanović
Anamarija Mujanović
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Lider istražuje najnovije vlasničke, statusne i kadrovske promjene u hrvatskim kompanijama. Izdvojili smo najvažnije

Ranko Predović preuzeo je TEHNIKAGRADNJU od Vladimira Poljaka.

Predović je inače vlasnik i direktor građevinske kompanije GIP PIONIR, a široj je javnosti najpoznatiji po vođenju projekta gradnje zagrebačke Žičare Sljeme, kao i više desetaka projekata u vrijeme gradonačelnikovanja Milana Bandića: od rekonstrukcija cesta, obnove vrtića, dvorana, izgradnje bazena, fontana...

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#Ranko Predović#Tehnogradnja#Mondelez#Promjene U Kompanijama
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