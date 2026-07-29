Biznis i politika
Ranko Predović preuzeo Tehnikagradnju, promjena na čelu Mondeleza
29. srpnja 2026.
foto Ratko Mavar
Lider istražuje najnovije vlasničke, statusne i kadrovske promjene u hrvatskim kompanijama. Izdvojili smo najvažnije
Ranko Predović preuzeo je TEHNIKAGRADNJU od Vladimira Poljaka.
Predović je inače vlasnik i direktor građevinske kompanije GIP PIONIR, a široj je javnosti najpoznatiji po vođenju projekta gradnje zagrebačke Žičare Sljeme, kao i više desetaka projekata u vrijeme gradonačelnikovanja Milana Bandića: od rekonstrukcija cesta, obnove vrtića, dvorana, izgradnje bazena, fontana...
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