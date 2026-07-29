Tokić Grupa u prvom polugodištu snažno rasla, prihodi 126,6 mil. eura

Rezultati prvog dijela godine potvrđuju nastavak rasta kompanije koja ulaže u logistiku, digitalizaciju i prodajnu mrežu

Tokić Grupa je u prvih šest mjeseci 2026. ostvarila prihode od 126,6 milijuna eura, što predstavlja rast od 12 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Operativna dobit (EBITDA) narasla je 11 posto, na 9,4 milijuna eura, dok je neto dobit rasla s 2,5 na 2,7 milijuna. U odnosu na isto razdoblje lani, u prvoj polovici 2026. novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti porasli su s 1,7 milijuna eura na 6,5 milijuna eura. Ovakav rast ključnih financijskih pokazatelja potvrđuje kontinuitet Tokić Grupe te uspješnu provedbu razvojne strategije.

- Ostvareni rezultati u skladu su s planovima Grupe te dokazuju otpornost našeg poslovnog modela, ali i snagu odnosa s kupcima - koji su nam i ove godine dodijelili priznanje Best Buy Award za najbolji omjer cijene i kvalitete. Posebnu težinu rezultatima daje činjenica da su ostvareni u razdoblju složenih geopolitičkih okolnosti i tijekom jedne od najvećih tehnoloških i strateških transformacija u povijesti Grupe. Kompanija je u svibnju uspješno implementirala novi ERP-sustav, čime je unaprijedila učinkovitost poslovnih procesa te upravljanje podacima, a vrlo važan iskorak realiziran je potpisivanjem ugovora o dugoročnom najmu jednog od najmodernijih logističko-distributivnih centara u ovom dijelu Europe. Ove investicije stvaraju čvrste temelje za održiv rast Grupe u budućnosti - izjavio je Ivan Šantorić, predsjednik Uprave Tokić Grupe.

Ivan Šantorić

Grupa je nastavila širiti i modernizirati svoju prodajnu mrežu otvaranjem novih centara u Ivanić-Gradu, Daruvaru i Požegi. Dodatno je osnažena regionalna prisutnost preseljenjem prodavaonica u Novoj Gradiški i Ptuju, u veće i modernije prostore, na boljim lokacijama i s većim zalihama dijelova, dok je dodatno proširena i najveća poslovnica u Ljubljani.

Prvo polugodište obilježila je provedba važnih razvojnih projekata, uključujući pokretanje novog Tokić webshopa i lansiranje usluge 'Dijagnostika na daljinu' - inovativnog rješenja koje serviserima vozila pruža online podršku u softverskim zahvatima i predstavlja jedinstvenu uslugu na hrvatskom tržištu. Uspješno su organizirani stručni sajmovi alata i servisne opreme u Osijeku i Zagrebu, a s radom je počeo servis za gospodarska vozila T Truck Servis.

Tokićev edukacijski centar (TEC), jedinstven u regiji, dodatno je unaprijeđen novom opremom, izložbenim dijelom za električna vozila EV Showroom te novim edukacijskim programima. Uprava očekuje nastavak pozitivnih poslovnih trendova i u drugom dijelu godine, uz nastavak provedbe strateških investicija. Prioriteti razvoja ostaju automatizacija i unaprjeđenje logističkih procesa i kapaciteta, digitalna transformacija, širenje prodajne mreže i selekcija akvizicija koje će doprinijeti dugoročnom rastu kompanije.