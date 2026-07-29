Poslodavci sve češće nagrađuju ponašanje, ne samo rezultate

Dolazak biciklom, nekorištenje bolovanja i uredan dolazak na posao postaju dio HR strategija, ali nose i određene rizike

Može li se organizacijska kultura mijenjati tako da se nagrađuje ono što se nekada podrazumijevalo kao dio radne discipline? Upravo to pitanje sve češće otvaraju poslodavci koji uvode nagrade za uredno korištenje godišnjeg odmora, dolazak na posao bez kašnjenja, izostanak bolovanja ili dolazak biciklom na posao. Takve prakse više nisu iznimka, nego postaju dio šire strategije upravljanja ljudima u kojoj se poticaji ne dodjeljuju samo za rezultate, nego i za ponašanja koja poslodavac želi učiniti dijelom organizacijske kulture.

U praksi se pojavljuje sve veći broj nagrada koje nisu povezane s radnim učinkom, nego s obrascima ponašanja. Poslodavci nagrađuju radnike koji iskoriste godišnji odmor bez prijenosa u sljedeću godinu, radnike koji tijekom cijele godine ne kasne na posao, radnike koji idu na bolovanje, koji na posao dolaze biciklom ili sudjeluju u internim edukacijama, a neki čak i za uopće dolaženje na posao (splitska Čistoća). U nekim organizacijama nagrađuje se i uredno vođenje evidencija, pravodobno predavanje dokumentacije ili sudjelovanje u internim inicijativama. Takve nagrade nastaju u okružju u kojem poslodavci traže načine da stabiliziraju radne procese, smanje izostanke, potaknu zdravije navike i ojačaju osjećaj pripadnosti organizaciji.