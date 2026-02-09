Back to Blu: Liburnia pokrenula održivi modni brend

Modni brend nastao u partnerstvu sa zagrebačkim Vagant Studiom kruna je dugogodišnje inicijative zaštite i očuvanja okoliša

Kako održivost postaje jedan od ključnih kriterija konkurentnosti, modna se industrija suočava s rastućim reputacijskim rizikom, jer iza besprijekornih kampanja i visoko-stiliziranih lookova, stoji prilično neprivlačna realnost.

Naime, u globalnim emisijama ugljičnog dioksida moda sudjeluje s gotovo deset posto, a industrijsko bojanje tekstila je drugi najveći zagađivač vode na svijetu. Kako je svojedobno izvijestio UN Enviroment Programme, za proizvodnju jednog para traperica potroši se čak 7,5 tisuća litara vode, a sintetička vlakna postala su jedan od glavnih izvora mikroplastike koja završava morima. Možda zato nije slučajno što je jedna domaća priča o održivoj modi započela upravo u pomorskoj industriji.

Točnije, pomorska agencija osnovana 2004. u Opatiji, Liburnia Maritime Agency pokrenula je inicijativu koja kroz edukaciju, akcije i povezivanje zajednice potiče odgovorniji odnos prema okolišu. Njena kruna je modni brend Back to Blu nastao u partnerstvu sa zagrebačkim Vagant Studiom koji okuplja tekstilne inženjere i dizajnere s međunarodnim iskustvom.

Kontrolirana proizvodnja

Kako kaže suvlasnica Back to Blua i izvršna direktorica Vagant Studija, Dunja Tomić, u modni prostor nisu ušli s ambicijom da prate trendove ili se natječe u brzini nego s jasnom namjerom da odjeću koriste kao alat za prijenos vrijednosti koje su postojale puno prije same kolekcije.

Dunja tomić, Vagant Studio

- Prva Back to Blu kolekcija trenirki je tiha, nenametljiva i oslobođena trendovskih kodova, osmišljena je kao produžetak svakodnevnog života, a ne kao modna izjava. Trenirke su odabrane jer simboliziraju udobnost, opuštenost i pristupačnost, vrijednosti koje želimo prenijeti svima koji se prepoznaju u ideji da se i mali, dosljedni koraci računaju – poručila je Tomić.

Razvoj svakog komada odjeće vodi Vagant Studio, čiji tim sudjeluje u svim fazama, od dizajna i izrade tehničke dokumentacije do uzorkovanja i finalne proizvodnje. Proces uključuje nekoliko razina testiranja kako bi se osigurala kvaliteta, funkcionalnost i dugotrajnost proizvoda. Takav pristup sporiji je i financijski zahtjevniji od klasične masovne proizvodnje, no omogućuje detaljnu kontrolu svakog segmenta.

- Proizvodnja se organizira u različitim državama, ovisno o složenosti proizvoda i dostupnosti tehnologije. Prva kolekcija izrađena je u Kini, u pogonima s kojima Vagant Studio već godinama surađuje, uz stalni nadzor i korištenje provjerenih dobavljača materijala. Razvoj kolekcije trajao je oko četiri mjeseca, dok je sama proizvodnja zahtijevala dodatna dva mjeseca – nabraja Tomić.

Donacije iz dobiti

Kako ističu iz Back to Blu inicijative, održivost često znači veće troškove i sporiji rast, ali je temelj njihova poslovnog modela. Projekt definiraju kao pokret u kojem odjeća služi kao sredstvo financiranja edukacija, donacija i ekoloških aktivnosti, a male proizvodne serije, kvalitetni materijali i neskraćeni proizvodni procesi svjesno su odabrani kako bi se izbjegla hiperprodukcija.

Također, deset posto dobiti Back to Blu ulaže u ekološke projekte. Suradnje se biraju prema kriterijima dugoročnog utjecaja, edukacije i konkretnih rezultata. Među organizacijama koje podržavaju nalazi se ZMAG – Zelena mreža aktivističkih grupa, koja se bavi održivom proizvodnjom hrane, obnovljivim izvorima energije i razvojem ekoloških zajednica.

Za razliku od klasičnih modnih brendova, Back to Blu čije su ambasadorice Belma Džomba i Jelena Glišić, ne cilja specifičnu nišu kupaca nego se obraća svima koji žele donositi odgovornije potrošačke odluke, a umjesto agresivnog marketinga, fokus im je na edukativnom sadržaju, partnerskim projektima i transparentnoj komunikaciji.

Prva capsule kolekcija trenirki proizvedena je u ograničenoj seriji od 80 komada po modelu. Paleta boja (plava, zelena, smeđa) inspirirana je prirodnim elementima, a već se radi na novim kolekcijama uključujući ljetnu liniju koja će slijediti isti koncept: trajnost, prirodni materijali i bezvremeni dizajn.

- Back to Blu kolekcija ženskih i muških trenirki dostupna je online, a svaki odabir postaje mali, ali stvaran korak prema čišćim obalama, zdravijem okolišu i svjesnijem načinu života – poručila je suvlasnica brenda, Dunja Tomić.