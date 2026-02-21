Aktuatori: Jaka europska karta u bitki za tehnološku neovisnost

Budući da prednjači u proizvodnji uređaja koji pokreću humanoide, postoje izgledi da Europa ojača svoju poziciju u idućemu tehnološkom dobu

U tehnološkoj utrci s SAD-om i Kinom Europska unija ima samo jednu prednost –​ aktuatore, uređaje koji pokreću humanoide. Prema izvješću Barclays Researcha, EU proizvodi 34 posto globalne ponude aktuatora, slijedi Kina s 26 posto te SAD sa samo pet posto udjela na svjetskom tržištu. Da bi postigao tehnološku neovisnost i preuzeo liderstvo, EU je donio nekoliko akata: Akt o umjetnoj inteligenciji, prvi takav u svijetu, Akt o europskoj inovaciji i Akt o digitalnim mrežama, kojima želi omogućiti razvoj inovacija, privući investitore i potaknuti gospodarstvo…, a realizacija te strategije nudi priliku i hrvatskim tehnološkim tvrtkama.

– EU mora razviti okvire potpore i tržišta koji će omogućiti novim tvrtkama koje razvijaju nove tehnologije, poput umjetne inteligencije, kvantne tehnologije, poluvodiča, svemirske i čiste energije, da se prošire i postanu vodeće svjetske tvrtke u Europi. Istodobno EU treba identificirati područja u kojima ima preveliku ovisnost o vanjskim izvorima za ključne tehnologije i izgraditi zamjenske izvore.