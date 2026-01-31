Botovi preuzeli Internet: ljudska aktivnost postala je manjinska

Nova istraživanja pokazuju da internetom službeno vladaju strojevi, jer vojska digitalnih plaćenika stoji kao jedna večera

Godinama je 'teorija mrtvog interneta' (engl. dead internet theory) bila tek egzotična tema s rubnih foruma, mješavina tehnološkog skepticizma i paranoje. Naime, teorija tvrdi da je internet prestao biti ljudski oko 2016. te da je od tada većina sadržaja i interakcija tek simulacija koju generiraju algoritmi. No, podaci iz 2024. i 2025. sugeriraju da ono što smo smatrali teorijom zavjere postaje naša opipljiva stvarnost i zbilja. U svijetu u kojem strojevi pišu tekstove za druge strojeve autentičnost postaje najskuplji resurs, a istina tek usputna žrtva u ratu za algoritamsku prevlast.

Gdje je nestao čovjek?

U siječnju 2024., prema najnovijim izvješću 'Imperva Bad Bot Report' tehnološkog diva Thalesa, automatizirani promet botova službeno je tvorio 51 posto cjelokupnoga internetskog prometa, pa je prvi put u povijesti digitalnog doba ljudska aktivnost na internetu postala manjinska pojava na mreži. Postali smo manjina u digitalnom svijetu koji smo sami izgradili, a sada, s pojavom AI-ja, riskiramo da gotovo nestanemo, tj. da nestane čitav ljudski generirani sadržaj s word wide weba.

Ta statistika nije samo tehnički kuriozitet za mrežne administratore, ona je seizmički pomak u načinu na koji konzumiramo informacije, štitimo kapital i percipiramo stvarnost. Dok se svijet fokusira na generativni AI kao alat za produktivnost, kibernetički kriminalci tiho su upregnuli te iste velike jezične modele za stvaranje vojske zlonamjernih botova, koji sada tvore nevjerojatnih 37 posto ukupnoga svjetskog prometa. To je šesta uzastopna godina rasta destruktivne automatizacije, što upućuje na to da su digitalni sustavi obrane suočeni s krizom bez presedana, krizom s kakvom se još nisu suočili.

Marko Gulan, istaknuti stručnjak za kibernetičku sigurnost i vlasnik Astera Advisoryja, upozorava da je riječ o fenomenu koji nadilazi puko tehničko ometanje rada servera.