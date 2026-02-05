FER: Poziv na besplatne edukacije za MSP-ove: AI, NIS2, podaci i LLM

Program za male i srednje poduzetnike održavat će se od ožujka do sredine lipnja 2026., pretežno uživo, uz mogućnost online sudjelovanja

Umjetna inteligencija, regulatorni zahtjevi poput NIS2 direktive i digitalna transformacija više nisu trend, već svakodnevni operativni izazov za mala i srednja poduzeća. Pitanje više nije treba li ih uvoditi, nego kako to učiniti brže, sigurnije i učinkovitije, bez improvizacije i skupih pogrešaka.

Upravo zato, u sklopu projekta EDIH CROBOHUB++, otvaramo prijave interesa za besplatne stručne edukacije koje provodi FER. Program je namijenjen MSP-ovima koji žele unaprijediti svoje poslovanje kroz primjenu umjetne inteligencije, bolju obradu i korištenje podataka, usklađivanje s NIS2 regulativom te modernizaciju IT sustava.

Program će se održavati u razdoblju od ožujka do sredine lipnja 2026., pretežno uživo, uz mogućnost online sudjelovanja prema dogovoru. Broj mjesta je ograničen, stoga preporučujemo pravovremenu prijava interesa, a najkasnije do 20. veljače 2026.

Zašto CROBOHUB++?

Projekt CROBOHUB++ dio je mreže Europskih digitalnih inovacijskih hubova (EDIH) i poduzećima omogućuje besplatan pristup vrhunskom znanju, infrastrukturi i ekspertima FER-a. Edukacije su besplatne za MSP-ove i osmišljene su tako da sudionicima pruže konkretna i odmah primjenjiva znanja. Fokus je na praktičnom radu kroz stvarne primjere, alate i provjerene metodologije, uz jasno definirane i mjerljive ishode nakon završetka programa. Cilj je omogućiti tvrtkama da stečena znanja odmah iskoriste u svakodnevnom poslovanju.

Edukacije koje možete odabrati za svoj tim:

AI Bootcamp – executive edition (20h) - brzi, fokusirani ulaz u AI/ML, prediktivne i optimizacijske modele – idealno za voditelje, analitičare i tehničke timove. [prijava]

Sposobnosti, prednosti i mane LLM-ova (16h) - ChatGPT/Gemini/Claude u praksi; kada pomažu, kada su rizični i kako "pitati" da dobijete kvalitetan rezultat (prompting). [prijava]

Strojno učenje u Pythonu (40h) - end-to-end ML (podatci, modeli, evaluacija, optimizacija) za timove koji žele graditi vlastita rješenja. [prijava]

Duboko podržano učenje (40h) - Reinforcement learning i primjene (npr. robotika, optimizacija, sekvencijalne odluke). [prijava]

Analitika u financijama (24h) - Financijski modeli + ML (rizik, povrati, optimizacija portfelja) uz praktične primjere. [prijava]

Statističko zaključivanje i analiza podataka (32h) - Temelj statistike za R&D timove bez formalne statističke podloge. [prijava]

Osnove RF inženjerstva (30h) - RF/EM osnove, mjerenja i instrumenti; za inženjerske timove u komunikacijama i elektronici. [prijava]

Implementacija NIS2 – usklađenost i izbjegavanje kazni (9h) - Za uprave, menadžere i IT direktore; obveze, mjere, rokovi i akcijski plan. [prijava]

Napredna Java uz AI i inženjering upita (20h) - Java "upgrade" + praktična primjena GenAI/LLM alata u razvoju i testiranju koda. [prijava]

Detaljniji opisi svih edukacija nalaze se na poveznici ovdje.

Ako niste sigurni koja edukacija najbolje odgovara vašem timu, popunite Iskaz interesa, rado ćemo predložiti optimalnu kombinaciju edukacija.

Sudjelovanje na edukacijama za male i srednje poduzetnike je besplatno i financirano iz programa Digital Europe (DEP) te sredstvima Ministarstva gospodarstva Republike Hrvatske.