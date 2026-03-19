Zuckerberg gasi Horizon Worlds nakon gubitka od 80 milijardi dolara

Metavers je bio proizvod koji je trebao opravdati promjenu imena cijele korporacije. Danas, ostaje zapamćen kao mjesto sprdnje

Iako je 2021. rebrendiranje Facebooka u Metu trebalo označiti početak nove ere čovječanstva u virtualnoj stvarnosti, gašenje flagship platforme Horizon Worlds jasan je znak priznanja poraza. I dok pandemijski metaverse odlazi u ropotarnicu povijesti iz koje nikad više ne treba izaći, fokus se, uz blagoslov investitora u Metu, seli u umjetnu inteligenciju.

Kada je Mark Zuckerberg 2021. godine preimenovao Facebook u Meta, proglasio je metaverzum 'sljedećom granicom' digitalne interakcije. Četiri i pol godine kasnije, ta je granica postala skupa pustinja bez korisnika i bilo kakve želje da od istih da tu pustinju i popune. Obećanja o digitalnom životu nisu pala na plodno tlo i dobro je da nisu.

Sada je Meta, zbog ogromnih gubitaka, službeno potvrdila da se Horizon Worlds, njihova središnja društvena VR platforma, povlači s Quest uređaja do 15. lipnja, dok će iz službene trgovine aplikacija nestati već krajem ožujka.

Ono što je trebalo biti digitalni nasljednik interneta, preživjet će samo kao mobilna aplikacija, i to ne kao vizionarski novi svijet, već kao zakašnjeli konkurent platformama poput Robloxa i Fortnitea.

Financijska crna rupa

Za poslovnu zajednicu, ovaj potez nije iznenađenje, već nužna sanacija štete. Odjel Reality Labs, zadužen za razvoj VR i AR tehnologija, postao je sinonim za spaljivanje kapitala. Kumulativni gubitak se od 2020. godine do danas, popeo na gotovo 80 milijardi dolara operativnog gubitka. Također, samo u četvrtom kvartalu prošle godine gubitak je premašio 6 milijardi dolara.

Uz masovna ulaganja ali i velike gubitke, Horizon Worlds nikada nije uspio zadržati više od nekoliko stotina tisuća mjesečno aktivnih korisnika, što je zanemarivo u usporedbi s milijardama koje koriste, primjerice, Instagram ili WhatsApp.

Zuckerbergova obećanja o milijardu korisnika i stotinama milijardi dolara u trgovini unutar metaverzuma pokazala su se kao strateški promašaj. Priznanje greške stiglo je u obliku otkaza, kada je u siječnju Reality Labs otpustio oko 1.500 ljudi (10% odjela), a ugašeni su i brojni akvizirani studiji, poput fitness aplikacije Supernatural, plaćene 400 milijuna dolara.

Pivot prema AI-ju

Ono što je promijenilo kalkulaciju i spasilo Metu na burzi jest uspon generativne umjetne inteligencije. Nakon pojave ChatGPT-a, Meta je agresivno preusmjerila resurse. Pod vodstvom glavnog znanstvenika Yanna LeCuna, kompanija je iskoristila svoje dugogodišnje istraživanje AI-ja kako bi optimizirala sustave oglašavanja i uvela nove funkcionalnosti. Rezultat toga je bio da je dionica Mete utrostručila vrijednost u odnosu na dno iz 2022. godine.

Unatoč problemima s metaversom, kompanija se trudi zadržati privid kontinuiteta. Potpredsjednica Reality Labsa, Samantha Ryan, tvrdi da se nastavlja razvoj hardvera (novi Quest uređaji su u planu), no fokus se seli na proširenu stvarnost (AR) i pametne naočale. Ray-Ban Meta naočale, koje ne koriste virtualne svjetove već AI asistenta, bilježe trostruki rast prodaje i trenutno su jedini hardverski trijumf kompanije.

Ipak, gašenje Horizon Worldsa ima snažnu simboličku težinu. To je bio proizvod koji je trebao opravdati promjenu imena cijele korporacije. Danas, on ostaje zapamćen tek kao mjesto gdje je Zuckerbergov avatar bez nogu postao predmet ismijavanja, označavajući kraj najskupljeg eksperimenta u povijesti Silicijske doline.