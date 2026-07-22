Poslovna scena: Liderov detektor lokalnog biznisa i budućih lidera

U obilasku cijele Hrvatske Liderovi novinari otkrivali su ambiciozne poduzetnike poput Kutića i Rimca prije nego što su se afirmirali

Kad je Lider 22. srpnja 2011. pokrenuo projekt Poslovna scena, cilj je bio popisati gospodarski potencijal svih hrvatskih županija. Malo tko je tada očekivao da će taj serijal postati jedan od najboljih pokazatelja budućih poslovnih pobjednika.

Ideja je bila da novinari analiziraju jednu po jednu županiju i da naprave svojevrsnu inventuru poslovnih lidera, ali i onih manjih, ambicioznih poduzetnika koji rijetko dobivaju priliku da se predstave u medijima, pogotovu ako posluju u manjim sredinama.

Iz žablje perspektive

Kad je krenula poslovna inventura Karlovačke županije nitko u redakciji nije očekivao da će se taj serijal razviti u jedan od ključnih projekata. Sudjelujući u tom serijalu mladi novinari shvatili su da 'teren' ne znači samo odlazak na presicu ili promociju nekog proizvoda. I, nakon 22 tjedna Lider je imao znatno precizniju dijagnozu stanja hrvatskog gospodarstva, sa svim pojedinostima 'iz žablje perspektive' koje se iz zagrebačke vizure ne osjećaju.

Primjerice, potvrđen je problem prometne odsječenosti, koji muči dubrovačko područje, ali otkriveno je da je u istoj kategoriji i Virovitica. Oba grada do danas su ostala udaljena stotinjak kilometara od najbliže autoceste. Svaki poduzetnik zna što to znači - vremenski i novčano - u kontekstu nabave sirovina i repromaterijala, ali i otpreme gotovih proizvoda.

Oni koji dolaze

Šestomjesečna Liderova reporterska karavana diljem Hrvatske zaokružena je posebnim istraživanjem. Pod egidom 'Oni koji dolaze' 16. prosinca 2011. objavljen je popis 100 poduzetnika s velikim potencijalom. Među njima su bile tvrtke Mlin i Pekare iz Siska, Rasco iz Kalinovca, Hitner iz Bjelovara, Ytres iz Turčina, Gumiimpex-GRP iz Varaždina, Spider grupa iz Pitomače, GP Krk, Omco iz Huma na Sutli, Applied Ceramics iz Siska, Metal product iz Odre, PZ Osatina iz Semeljaca…

Otkrili smo i neke tada manje poznate zagrebačke tvrtke poput Fragarije, Galapagosa (današnja Selvita), Ekobita (kojeg je preuzeo Span), Pet minuta (kojeg je kupila multinacionalka Endava)…

Na koga treba obratiti pozornost

Danas je to popis etabliranih tvrtki, mahom lidera u svojim branšama, ali one su tek kasnije ostvarile značajnije poslovne uspjehe. Tako su 'Oni koji dolaze' postali vrlo zanimljiv putokaz koji upozorava konkurente i moguće partnere na poduzetnike s velikim potencijalom.

Lider je sličnu 'inventuru' odradio 2016. – 2017., te 2022. godine. Na popisu perspektivnih iz 2017. bili su, među ostalima, Silvio Kutić i Mate Rimac. U međuvremenu su njihove kompanije Infobip, odnosno Rimac grupa, proglašeni jednorozima, tj. vrijednost im je procijenjena na više od milijarde dolara.

Od Sofascorea do Orqe

Lider je prije četiri godine među tvrtke na koje treba svratiti pozornost svrstao splitski Parklio, koji danas prodaje parkirališne barijere i kompletnu tehnologiju u više od 60 zemalja. Još je veći uspjeh polučila sportska aplikacija Sofascore, koja globalno prati niz sportova, a nogometni rezultati uživo pokrivaju više od 500 liga, kupova i turnira diljem svijeta, uz stalno ažurirane rezultate, statistiku, ljestvice, video-sažetke i rasporede. Lanac specijaliziran za burgere Yellow Submarine nastavlja širenje mreže restorana te je premašio dvadeset lokacija.

Na listi su se našli i danas afirmirani startupovci - Albert Gajšak (CircuitMess), Matija Žulj (Agrivi), kao i jaka osječka scena - pioniri robotike Gideon Brothers i proizvođači dronova Orqa…

Vrijeme je za novu Poslovnu scenu

Može se reći da je Poslovna scena izrasla u projekt koji precizno detektira stanje u lokalnim poslovnim zajednicama, ali i otkriva poduzetnike i tvrtke koje će obilježiti budućnost.

Ako je Poslovna scena prije petnaest godina prepoznala ambiciju obitelji Plodinec, prije deset godina potencijal Rimca i Kutića, a prije četiri godine izdvojila je Sofascore i Orqu i niz drugih budućih lidera, možda je upravo sada vrijeme da za otkrivanje nove generaciju poduzetnika koji će obilježiti sljedeće desetljeće.