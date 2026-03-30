Izabel Jelenić: Oduvijek smo bili inovatori, a AI je naša budućnost

– Oduvijek smo bili inovatori – to je dio našeg identiteta i naše kulture. Spoj onoga što jesmo i smjer u kojem se tehnologija razvija daje nam priliku da se krećemo brže, gradimo kvalitetnije i kontinuirano podižemo ljestvicu – istaknuo je Izabel Jelenić, suosnivač i tehnički direktor Infobipa, prvog hrvatskog jednoroga, na otvorenju DevDaysa, održanom nakon četiri godine u Infobipovu kampusu u Zagrebu.

Jelenić je pred više od tisuću Infobipovih inženjera iz cijelog svijeta istaknuo kako je upravo sada trenutak za dubinsku integraciju AI tehnologije u sve pore tvrtke.

– Umjetna inteligencija mora biti duboko ugrađena u način na koji razmišljamo, dizajniramo, donosimo odluke i provodimo ih u djelo. Zato poseban fokus stavljamo na razvoj internih kompetencija i dubinsko razumijevanje AI-a na svim razinama, od inženjeringa do poslovnih funkcija, kako bismo izgradili čvrste temelje za razvoj naprednih rješenja za globalno tržište – dodao je Jelenić.

Ovogodišnje izdanje konferencije održano je u godini u kojoj Infobip obilježava 20. obljetnicu poslovanja, a inženjeri iz Infobipovih ureda diljem svijeta, uključujući Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, SAD, Brazil, Kolumbiju, Slovačku, Poljsku i druge zemlje, okupili su se s ciljem jačanja vještina u trenutku kada umjetna inteligencija transformira cijelu industriju.

Za Infobip, čija platforma doseže više od sedam milijardi mobilnih uređaja na šest kontinenata, ova tehnologija postaje neodvojiv dio poslovne strategije.

Osim promjene tehnološkog fokusa, na događanju je istaknuta i važnost transformacije samog načina rada. Potpredsjednik za inženjerstvo Saša Erak naglasio je kako biti AI-first 'ne znači slijepo automatizirati procese, već promišljeno ugraditi AI u način na koji dizajniramo i unaprjeđujemo svoj rad'.

– Sustavno preoblikujemo naš operativni model; mjerimo gdje AI ubrzava rad, automatiziramo ponavljajuće zadatke i preusmjeravamo energiju na odluke i ishode koje AI ne može preuzeti. Umjetna inteligencija donosi brzinu, skalabilnost i analitičku snagu, dok ljudi zadržavaju prosudbu, kreativnost, kontekst i povjerenje – izjavio je Erak.

Saša Erak

Takva interna snaga i razumijevanje tehnologije omogućuju Infobipu da iz Hrvatske razvija vrhunska globalna rješenja, poput nedavno predstavljene platforme AgentOS za autonomno upravljanje korisničkim interakcijama.