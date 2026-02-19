Juniper Research proglasio Infobip vodećim pružateljem RCS usluga

Prema ocjeni Junipera, Infobip je vodeći pružatelj RCS (Rich Communications Services) usluga, među 17 ostalih kompanija u konkurenciji

Hrvatska tvrtka Infobip proglašena je liderom na ljestvici RCS for Business 2026 Leaderboard, neovisne analitičke kuće Juniper Research.

Prema ocjeni Juniper Researcha, Infobip je vodeći pružatelj RCS (Rich Communications Services) usluga, među 17 ostalih kompanija u konkurenciji, zahvaljujući svojim naprednim mogućnostima i kapacitetima, unaprijeđenom proizvodnom portfelju i poziciji te značajnoj prisutnosti na tržištu.

- RCS for Business doživio je snažan rast prošle godine nakon što je Apple podržao RCS. S ovim povećanjem dosega, Juniper Research očekuje ubrzano usvajanje RCS for Business rješenja među tvrtkama tijekom ove godine, dok brendovi istražuju kako ovaj kanal može podržati cjelovita korisnička iskustva. Infobip je u dobroj poziciji da podrži taj rast kroz svoju CPaaS ponudu, kombinirajući orkestraciju konverzacijskog iskustva s globalnom infrastrukturom za razmjenu poruka i sveobuhvatnim angažmanom korisnika, dodatno osnaženim našim AI mogućnostima - izjavio je Adrian Benić, glavni direktor proizvoda u Infobipu.

Juniper Research ocjenjuje kompanije prema nizu kriterija, uključujući geografsku prisutnost, širinu partnerske mreže, usluge dodane vrijednosti u okviru RCS-a, značajne implementacije RCS-a te inovativnost.

Kako je objavila analitička kuća, Infobip se ističe širokom mrežom mobilnih operatera za RCS for Business i velikim geografskim dosegom, a bio je i prvi pružatelj koji je pokrenuo RCS poruke kod svih glavnih telekom operatera u SAD-u. Brendovi kao što su Virgin Atlantic koriste Infobipova RCS rješenja za isporuku interaktivnih, konverzacijskih poruka koje potiču snažniji angažman korisnika.

- Uz snažnu povezanost s mobilnim operaterima i globalnu pokrivenost, Infobip omogućuje globalnim brendovima učinkovito skaliranje inicijativa RCS for Business diljem svijeta. Uz to, mogućnost platforme da podrži brendove u procesu registracije RCS pošiljatelja kod mobilnih operatera ubrzava proces onboardinga, što tvrtkama omogućava brže i opsežnije usvajanje RCS-a te skraćivanje vremena izlaska na tržište - rekla je Molly Gatford, viša analitičarka u analitičkoj kući Juniper Research.