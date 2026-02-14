Nagli porast botovskog prometa prijeti poslovanju tvrtki diljem svijeta

Priljev stranih botova, koji najčešće pristižu iz Singapura i Kine, zagušuje poslužitelje, a njihov je cilj prikupljanje podataka

Vlasnici internetskih stranica diljem svijeta od kraja prošle godine svjedoče neviđenom valu botova i automatiziranog prometa koji nastoje potpuno onemogućiti rad stranica koje preplavljuju, ali i sustavno prikupiti što više podataka putem takozvanog scrapinga.

Priljev stranih botova, koji najčešće pristižu iz Singapura i Kine, zagušuje poslužitelje, a njihov je primarni cilj često maliciozan. Iza njih, naime, stoje napadači koji koriste napredne tehnike zaobilaženja sigurnosnih protokola.

Masovno prikupljanje podataka

Kako prenosi Business Inquirer, neželjeni botovi danas čine značajan dio internetskog prometa u azijsko-pacifičkoj regiji. Najnovije istraživanje sigurnosne tvrtke Fastly Inc., temeljeno na analizi više od 20 bilijuna zahtjeva, otkriva da botovi generiraju čak 26 posto ukupnog prometa u tom dijelu svijeta. Pritom se 19 posto tih zahtjeva klasificira kao izravno maliciozno, odnosno zlonamjerno.

Problematika postaje sve ozbiljnija jer botovi bespravno prikupljaju sadržaj radi treniranja umjetne inteligencije ili komercijalne špijunaže, što direktno nanosi štetu autorima tog sadržaja.

Osim što botovi imitiraju ljudsko ponašanje kako bi izbjegli detekciju, Business Inquirer ističe da oni postaju sve sofisticiraniji u pronalaženju ranjivosti, a najčešća meta su internetske trgovine i stranice s osjetljivim bazama podataka.

O tom je problemu jučer opširno izvijestio Wired, navodeći da mnoge male internetske stranice bilježe ogroman porast tajanstvenog prometa iz Kine. Vlasnici tih stranica su, jasno, u strahu od krađe podataka, ali i potencijalnih kibernetičkih napada.

Lažna nada

Stručnjaci upoznati s problematikom već neko vrijeme upozoravaju na ogroman porast botovskog prometa na internetu. To potvrđuju i analize, a magazin Inc navodi kako AI botovi koji masovno prikupljaju podatke s interneta rastu tolikom brzinom da bi mogli trajno promijeniti samu prirodu interneta kakvog poznajemo.

Koliko je situacija dramatična pokazuje i podatak da u nekim slučajevima botovi stoje iza čak 90 posto ukupnog prometa nekih internetskih stranica, zbog čega vlasnici moraju drastično povećavati troškove zaštite i održavanja sustava.

Dakle, iako se na prvi pogled može činiti da određena internetska stranica bilježi veliko zanimanje potencijalnih čitatelja, kupaca ili klijenata, takav neprirodan skok internetskog prometa vjerojatno nije rezultat stvarnog povećanog interesa, nego je potaknut sofisticiranim botovima.

U digitalnom svijetu, baš kao i u stvarnom životu, sve što zvuči predobro da bi bilo istinito, obično to i jest.