Na AI strategiji godinu dana radi 128 stručnjaka, doznajemo tko su oni

Članovi radne skupine predstavljaju državna tijela, agencije, fakultete, istraživačke institute, tehnološka poduzeća, startupove i udruge

U skladu s globalnim trendovima i potrebom za definiranjem jasnih pravnih i etičkih pravila za nove tehnologije, Hrvatska je prošle godine krenula u proces izrade Nacionalnog plana za razvoj umjetne inteligencije do 2032. godine, krovnog dokumenta koji će odrediti smjer tehnološkoj razvoja javnog i privatnog sektora.

Najavljujući prošle godine pripadajući Akcijski plan, ministar pravosuđa, javne uprave i digitalne transformacije Damir Habijan objasnio je da će fokus biti na poticanju inovacija i istraživanja, digitalizaciji gospodarstva, razvoju vještina upravljanja umjetnom inteligencijom te sigurnosti podataka građana.

U taj je zahtjevan proces uključen impresivan broj od čak 128 stručnjaka iz 55 različitih institucija, koji predstavljaju javna i državna tijela, regulatorne agencije, visoka učilišta, istraživačke institute, tehnološka poduzeća, startupove i udruge.