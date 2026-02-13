umjetna inteligencija

Na AI strategiji godinu dana radi 128 stručnjaka, doznajemo tko su oni

13. veljače 2026.
Generacije na radnom mjestu
Donatella Pauković
Donatella Pauković

Članovi radne skupine predstavljaju državna tijela, agencije, fakultete, istraživačke institute, tehnološka poduzeća, startupove i udruge

U skladu s globalnim trendovima i potrebom za definiranjem jasnih pravnih i etičkih pravila za nove tehnologije, Hrvatska je prošle godine krenula u proces izrade Nacionalnog plana za razvoj umjetne inteligencije do 2032. godine, krovnog dokumenta koji će odrediti smjer tehnološkoj razvoja javnog i privatnog sektora.

Najavljujući prošle godine pripadajući Akcijski plan, ministar pravosuđa, javne uprave i digitalne transformacije Damir Habijan objasnio je da će fokus biti na poticanju inovacija i istraživanja, digitalizaciji gospodarstva, razvoju vještina upravljanja umjetnom inteligencijom te sigurnosti podataka građana.

U taj je zahtjevan proces uključen impresivan broj od čak 128 stručnjaka iz 55 različitih institucija, koji predstavljaju javna i državna tijela, regulatorne agencije, visoka učilišta, istraživačke institute, tehnološka poduzeća, startupove i udruge.

