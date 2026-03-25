Nova digitalna granica: tko kontrolira dob, kontrolira tržište

Od SAD-a do Europe gradi se sustav koji redistribuira moć, podatke i prihode u tehnološkom sektoru

Regulacija tehnološkog sektora često dolazi pod krinkom moralnog imperativa, no njezine su stvarne posljedice gotovo uvijek ekonomske. U tijeku je tiha revolucija u načinu na koji pristupamo internetu. Ono što je započelo kao pokušaj zaštite najmlađih, pretvara se u izgradnju najvrjednije infrastrukture 21. stoljeća, univerzalnog sloja digitalnog identiteta.

Dok se u javnosti zakoni o 'provjeri dobi' prodaju kao nužan alat za zaštitu djece, iza kulisa se oblikuje nova digitalna ekonomija i nova raspodjela moći. Pitanje više nije treba li regulirati pristup sadržaju, nego tko će kontrolirati infrastrukturu, snositi troškove i što je za poslovni svijet ključno, na tome dobro zarađivati. U pozadini se stvara novi tržišni vertikal, Compliance as a Service (CaaS), gdje usklađenost s propisima prestaje biti administrativni teret i postaje profitabilan proizvod.

Identitet u uređaju

Trenutno u Sjedinjenim Državama nastaje zakonodavni obrazac koji se ponavlja od Kalifornije do New Yorka. Umjesto da odgovornost ostane na platformama koje distribuiraju sadržaj, novi propisi je premještaju na razinu operativnih sustava i trgovina aplikacijama.

U praksi, to znači da bi Apple, Google i svi drugi pružatelji operativnih sustava morali prikupljati podatke o dobi korisnika već pri aktivaciji uređaja, te ih pretvoriti u standardizirani signal dostupan aplikacijama u stvarnom vremenu. Za Big Tech, ovo nije samo obveza, već prilika za dublje 'zaključavanje' (lock-in) korisnika u vlastite ekosustave.

Takav model stvara nešto što dosad nije postojalo, a to je trajni sloj identiteta ugrađen u sam uređaj. To nije samo tehnička promjena, nego i golema tržišna prilika. Tvrtke specijalizirane za digitalnu identifikaciju, poput Yoti, Veriff i Jumio, već danas naplaćuju svaku pojedinu provjeru, a zakonodavni okvir koji ih čini nužnima pretvara njihovu uslugu u obaveznu infrastrukturu. Time regulacija izravno stvara novo, visoko profitabilno tržište verifikacije, gdje se svaki ulazak maloljetnika (ili odrasle osobe) na platformu pretvara u mikro-transakciju za pružatelja usluge.

Dobitnik Zuckenberg

Istodobno, najveći strateški dobitnik mogao bi biti Meta Platforms. Kompanija koja je godinama pod pritiskom zbog utjecaja svojih platformi na maloljetnike sada podržava model koji regulatorni teret prebacuje na druge dijelove ekosustava, prvenstveno na Appleov iOS i Googleov Android. Dok aktivno lobira na zakonima koji bi ograničili njezino poslovanje, u slučaju propisa koji opterećuju operativne sustave zauzima znatno suzdržaniji, gotovo promatrački stav.

To je briljantan strateški manevar jer ako Apple preuzme verifikaciju, Meta se rješava pravnog rizika i troška, zadržavajući pritom 'očišćenu' i verificiranu bazu korisnika za svoje oglašivače. Kroz financiranje inicijativa i zagovaračkih skupina, Meta sudjeluje u oblikovanju zakonodavnog okvira koji povećava troškove manjim konkurentima, a njoj ostavlja maksimalan manevarski prostor.

No financijska logika samo je dio priče. Paralelno s tehnološkim kompanijama, snažnu ulogu imaju i ideološke organizacije koje u ovim zakonima vide alat za širu kontrolu sadržaja. Rasprava u Minnesoti oko prijedloga zakona HF1434 to jasno pokazuje. Zastupnica Leigh Finke upozorila je da široko definirani pojmovi poput 'štetnog sadržaja za maloljetnike' mogu obuhvatiti i potpuno legalne informacije o seksualnom zdravlju, rodnom identitetu ili reproduktivnim pravima. Jednom uspostavljena, ova se infrastruktura lako može prenamijeniti iz zaštite djece u alat za širu cenzuru.

Ograničavanje anonimnosti

Takve bojazni dobile su dodatnu težinu nakon presude Free Speech Coalition v. Paxton, kojom je Vrhovni sud otvorio vrata državama da uvode stroge režime provjere dobi. Presuda je uklonila ključnu pravnu prepreku i praktički legalizirala model koji ograničava anonimnost korisnika i otežava pristup zakonitom sadržaju. Za industriju digitalne verifikacije to znači eksploziju potražnje, ali za korisnika znači kraj ere anonimnog surfanja. Identitet postaje 'ulaznica' koja ostavlja neizbrisiv digitalni trag.

Koalicija koja podupire takve zakone dodatno komplicira sliku. Organizacije poput Alliance Defending Freedom i Exodus Cry godinama zagovaraju ograničavanje sadržaja vezanog uz seksualnost i LGBTQ teme. U kombinaciji s tehnološkim interesima, nastaje neobičan savez u kojem se financijski i ideološki ciljevi međusobno pojačavaju, stvarajući pritisak kojem se mali izdavači i neprofitne organizacije ne mogu oduprijeti.

Europa drugim putem

Europa zasad ide drugačijim putem, ali s vlastitim ograničenjima. Regulative poput Digital Services Act i eIDAS 2.0 fokusiraju se na velike platforme, a ne na operativne sustave, te pokušavaju uvesti modele koji minimiziraju količinu podataka.

Ključni adut ovdje su Zero-Knowledge Proofs (ZKP), tehnološka rješenja koja omogućuju dokazivanje dobi bez otkrivanja identiteta (potvrda 'stariji sam od 18' bez slanja preslike osobne iskaznice). No i europski pristup ostaje vezan uz infrastrukturu velikih tehnoloških ekosustava i državnih digitalnih novčanika, bez stvarne decentralizacije.

Razlika između američkog i europskog modela zato nije samo regulatorna, nego i industrijska. U SAD-u se stvara tržište za pružatelje verifikacijskih usluga i jača pozicija platformi koje već imaju razvijene sustave. U Europi se odgovornost koncentrira na velike digitalne platforme, ali uz pokušaj ograničavanja prikupljanja podataka kroz stroge standarde privatnosti. U oba slučaja, mali igrači ostaju na rubu, suočeni s troškovima implementacije koje teško mogu apsorbirati, što zapravo cementira duopol Applea i Googlea.

Više od alata

U konačnici, zakoni o provjeri dobi postaju mnogo više od alata za zaštitu djece. Oni definiraju tko kontrolira digitalni identitet korisnika, tko snosi regulatorni teret i tko iz toga izvlači financijsku korist. Postavljaju se temelji za 'internet s dozvolom', gdje anonimnost postaje luksuz, a dob najvrjednija valuta. A jednom kada se takva infrastruktura uspostavi, njezina primjena više ne ovisi samo o tehnologiji, nego o politici koja povijesno gledano rijetko odbija priliku za većom kontrolom nad podacima svojih građana