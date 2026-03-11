Država će tražiti podatke privatnih tvrtki za statistiku – bez naknade

Izmjene Zakona o službenoj statistici uvode mogućnost da DZS od tvrtki zatraži podatke potrebne za statistiku, uz kazne ako ih ne dostave

Država bi uskoro mogla dobiti znatno šire ovlasti za prikupljanje podataka iz privatnog sektora. U javnom savjetovanju nalazi se prijedlog izmjena Zakona o službenoj statistici kojim se prvi put izričito uvodi mogućnost da Državni zavod za statistiku (DZS) zatraži podatke od privatnih tvrtki.

Prema prijedlogu zakona, nositelji službene statistike imat će pravo pristupa podacima koje posjeduju privatni subjekti ako su ti podaci nužni za proizvodnju službene statistike i ako se ne mogu dobiti drugim putem ili bi njihova uporaba znatno smanjila administrativno opterećenje drugih izvještajnih jedinica. Zakon pritom izričito propisuje da se takvi podaci daju bez naknade.