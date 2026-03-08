Viktor Lenac prihodima nadmašio sva hrvatska brodogradilišta zajedno

Remontni poslovi, vojni projekti i EU dekarbonizacija pogurali Lenac na gotovo 100 milijuna eura prihoda i dvostruku dominaciju u industriji

U vrijeme kada su se u Hrvatskoj gradili brodovi u četiri velika brodogradilišta remontno Brodogradilište Viktor Lenac, patuljak u odnosu na pulsko, riječko, trogirsko i splitsko brodogradilište, nije se ni spominjalo u kontekstu domaće brodogradnje. U međuvremenu je Lenac prema svojim prihodima postao dvostruko veći od svih preostalih brodogradilišta u zemlji zajedno. Što je još važnije, upravo to što se bavi remontom, a ne gradnjom brodova Lencu daje odličnu perspektivu i u idućem razdoblju.

Prošlu je godinu Lenac, koji je u većinskom vlasništvu talijanske brodograditeljske kompanije Palumbo, završio s prihodom od 99 milijuna eura (desetak posto više nego 2024.) te s dobiti od 4,7 milijuna eura. Rast prihoda donijela su mu dva posebna projekta, američki vojni brod i putnička jahta, koji su osim redovitih radova uključivali nabavu i ugradnju opreme te specijalizirane usluge velike vrijednosti.

Lenac idućih godina može profitirati od regulative Europske unije o dekarbonizaciji, koja postaje najveći pokretač remontnih zahvata i retrofita (nadogradnja novih tehnologija), kako bi brodari s postojećim brodovima udovoljili zahtjevima regulatora. Očekuje se da će naglasak biti na povećanju energetske učinkovitosti brodova, i trgovačkih i kruzera, preinakom sustava goriva, pripremom za alternativna goriva te optimizacijom strojeva i drugih brodskih sustava.

Iako u posljednje dvije godine turska i grčka brodogradlišta rade na povećanju svojih remontnih kapaciteta, Lenčeva predsjednica Uprave Sandra Uzelac u godišnjem izvješću o poslovanju navodi da su 'za ukupnu konkurentnost na remontnom tržištu važne i kvaliteta radova, sposobnost fleksibilne prilagodbe potrebama klijenata te umješnost u brzom rješavanju nepredviđenih tehničkih potreba brodova, u čemu se Viktor Lenac dokazao i iznova se dokazuje'.