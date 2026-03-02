Alat tirana ili sredstvo raskida s američkom kartičarskom dominacijom?

ECB želi smanjiti ovisnost o Visi i Mastercardu, dok kritičari upozoravaju na rizike nadzora i političke podjele u EU

Čim je Europska središnja banka (ECB) najavila uvođenje digitalnog eura, taj je projekt izazvao veliko zanimanje. Za neke je on prijeko potreban odmak od američkih kartičarskih kuća koje kontroliraju velik dio europskoga platnog prometa, za druge je pak još jedan udar briselske administracije na privatnost građana, pa ne začuđuju pozivi da se pravo na plaćanje gotovinom uvede u Ustav, što je lani učinila Slovenija. Tko ima pravo i jesu li u strahu od digitalnog eura (pre)velike oči?

Dopuna, a ne zamjena