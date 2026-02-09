Proglašeni pobjednici LAQOthona nagrađeni s ukupno 18 tisuća eura

Četvrti po redu LAQOthon natječaj idejnih tech rješenja na temu održivosti održan je u sklopu Bug Future Showa u Zagrebu

Proglašeni su pobjednici četvrtog izdanja LAQOthona, natječaja koje okuplja poduzetnike, developere, dizajnere i sve tehnološke entuzijaste koji vjeruju da tehnologija može biti pokretač pozitivnih promjena i održivijeg društva.

Pobjedu su odnijeli Odonata Technologies, Rentli i SeaMesh, idejna rješenja koja je stručni žiri ocijenio kao održiva i najinovativnija. Pobjednički timovi osvojili su ukupno 18 tisuća eura, a prezentacije svih finalnih projekata pred stručnim žirijem održale su se na Bug Future Showu, jednom od najvećih tehnoloških događaja u regiji.

Od tri pobjednička rješenja, prvo mjesto i novčanu nagradu od 10 tisuća eura osvojio je Odonata Technologies sustav za automatiziranu inventuru.

Drugo mjesto i nagrada u iznosu od pet tisuća pripala je prvoj domaćoj platformi za siguran najam stvari - Rentli, dok je trećeplasirani projekt SeaMesh osvojio tri tisuće eura.

SeaMesh je modularni sustav koji omogućuje nadgledanje parametara u moru poput pH vrijednosti, izljeva nafte, tlaka, temperature, predviđanja oluja s ciljem smanjenja vremena detekcije i reakcije na ekološki incident.

Sustav za automatiziranu inventuru skladišta

Pobjedničko rješenje Odonata Technologies transformira logistički sektor uvođenjem sustava za potpuno automatsku inventuru skladišta, čime postavlja nove standarde operativne učinkovitosti i održivosti. Ovakva automatska inventura koristi navigaciju, računalni vid i umjetnu inteligenciju za precizno praćenje zaliha u realnom vremenu, eliminirajući potrebu za prekidom rada, skupom mehanizacijom i rizičnim radom na visini.

- Naš sustav omogućuje da se inventura radi često, smanjuje mogućnost za pogreške, kao i otpad koji nastaje u skladištima. Cilj sustava je i smanjiti opterećenje zaposlenika, ali i povećati razinu sigurnosti jer klasične inventure rade i na visini do 12 metara - istaknula je Antonella Barišić Kulaš, izvršna direktorica Odonata Technologies te dodaje da će svoju nagradu potrošiti na razvoj dodatnih prototipova hardverske opreme koju čine dronovi i stanice za punjenje.

Osim Antonele, za pobjedničko rješenje zaslužni su i Dario Stuhne koji je odgovoran za hardversko rješenje te Luka Kovač, voditelj razvoja softvera.

Žiri ovogodišnjeg LAQOthona okupio je stručnjake iz različitih sektora, u čijem su sastavu bili Marko Ćosić, direktor Sektora za digitalno poslovanje Croatia osiguranja, ujedno i predsjednik žirija, zatim Marko Capek, stručnjak za energetsku učinkovitost i edukator za održivi način života, Dunja Mazzocco Drvar, meteorologinja i stručnjakinja za klimatske politike i komunikaciju, Ivana Rendulić Jelušić, direktorica tvrtke Alti Agro, Donatella Pauković, novinarka u Lideru, te Dražen Jakšić, ravnatelj Energetskog instituta Hrvoje Požar.

- Kao i prethodnih godina, proces odabira nije bio jednostavan, osobito kada je među deset finalista trebalo izdvojiti tri pobjednička projekta. To najbolje govori o razini kvalitete i ozbiljnosti pristiglih ideja. Već sama prijava na LAQOthon predstavlja snažan iskorak prema razvoju održivih rješenja i odgovornom pristupu inovacijama. Ovogodišnji projekti istaknuli su se jasnoćom koncepta, primjenjivošću i konkretnim doprinosom društvu i okolišu. Zahvaljujem svim sudionicima i članovima žirija na profesionalnosti i uloženom trudu, a pobjednicima čestitam na zasluženom uspjehu. Vjerujemo da upravo ovakvi projekti imaju potencijal stvarati dugoročan pozitivan učinak - poručio je Marko Ćosić, direktor Sektora za digitalno poslovanje Croatia osiguranja.

Kao inicijator nagradnog natječaja LAQOthon, sto posto digitalni brend LAQO u okviru Croatia osiguranja potiče razvoj ideja, projekata i rješenja koja povezuju tehnološku zajednicu s izazovima održivog razvoja.