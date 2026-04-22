Nastavak evolucije iz tradicionalne naftne i plinske kompanije u modernu

Za Liderov specijalni prilog 'Stupovi hrvatskoga gospodarstva' anketirali smo čelnike domaćih kompanija o tome kako upravljaju rizicima

Mi u naftnoj industriji već smo vrlo dobro naviknuti na krizne situacije s obzirom na turbulentno vanjsko okruženje tijekom posljednjih nekoliko godina. Pravovremeno smo poduzeli niz konkretnih mjera kako bismo osigurali stabilnost poslovanja i kontinuitet opskrbe na hrvatskom tržištu, kaže Zsuzsanna Ortutay, predsjednica Uprave Ine, pa nastavlja.

- Prije svega, na vrijeme smo osigurali potrebne količine sirovina i to za dulje razdoblje nego što je uobičajena praksa, čime smo dodatno ojačali otpornost opskrbnog lanca. Svi remontni radovi u riječkoj rafineriji završeni su prije roka, nakon čega je uslijedilo sigurno i stabilno pokretanje rafinerije bez incidenata, što je rezultiralo ranijim početkom proizvodnje goriva od planiranog. Osigurali smo dodatne količine dizela kako bismo povećali operativnu fleksibilnost te smo osigurali dodatne logističke kapacitete, uključujući željeznički i cestovni prijevoz.

S ovim naglim vrhuncem potražnje, logistika je maksimalno iskoristila interne resurse i osigurala dodatne kapacitete putem ugovorene flote. Sve ove mjere zajedno omogućile su nam jačanje sustava i osiguranje pouzdane opskrbe tržišta. U svakom takvom slučaju naš primarni fokus je sigurnost opskrbe, ispunjavanje naše uloge u održavanju funkcioniranja gospodarstva i mobilnosti ljudi unatoč izazovima s kojima se kao kompanija suočavamo.

Volatilnost cijena sirove nafte, plina i gotovih proizvoda izrazito je visoka od početka ožujka i dalje ju je teško predvidjeti. Ako se poremećaji u opskrbnim lancima uzrokovani ratom na Bliskom istoku produže, cijene će ostati visoke, dok će se opskrbni pravci, gospodarstvo i kompanije ponovno prilagoditi i pronaći 'novu normalnost'.

Dok su srednjoročni učinci još uvijek neizvjesni, kratkoročno poremećaji na tržištu negativno utječu na rezultat Ine zbog povišenih troškova sirovina i reguliranih maloprodajnih cijena goriva. INA je, međutim, integrirana kompanija, s proizvodnjom nafte i plina te preradom. To barem djelomično pruža prirodnu zaštitu protiv određenih kretanja cijena i može čak stvoriti određene prilike.

Trenutno postoji previše promjenjivih parametara da bi se mogle dati pouzdane procjene. Kompanija je financijski stabilna, a njezini će rezultati biti dodatno ojačani dovršetkom puštanja u rad nedavno završenog investicijskog projekta modernizacije Rafinerije nafte Rijeka, koje je planirano u nadolazećem razdoblju. Investicijske aktivnosti trenutačno nisu ugrožene. Pomno pratimo situaciju na tržištu i, u slučaju daljnjih nepovoljnih tržišnih ili regulatornih promjena, kompanija će razmotriti prilagodbu operativnih i investicijskih troškova prema potrebi kako bi osigurala svoju financijsku stabilnost. Do 2030. godine korporativni svijet obilježit će održivost, digitalizacija, geopolitička kompleksnost i transformacija radne snage. Kompanije, posebno one u energetskom sektoru, prijeći će s tradicionalnih modela temeljenih na fosilnim gorivima prema modelu integriranih pružatelja energetskih usluga, diverzificirajući portfelj obnovljivim izvorima, vodikom, biogorivima i uslugama upravljanja ugljikom, ne samo kao dio zelene agende, već i kao izvor energetske neovisnosti.

ESG i transparentnost prijeći će iz domene usklađenosti u samu srž strategije, potaknuti strožom regulativom, standardiziranim izvještavanjem i očekivanjima investitora. Umjetna inteligencija i automatizacija postat će dio svih korporativnih funkcija, omogućujući donošenje odluka temeljenih na podacima, produktivnije timove i visoko učinkovite operacije kroz digitalne modele, prediktivnu analitiku i automatizirane poslovne procese. Organizacije će postati agilnije, s manje hijerarhije. Korporacije, osobito proizvođači, morat će preispitati svoje opskrbne pravce i geopolitičku izloženost, što može dovesti do novih savezništava te novih načina i razina suradnje. Za Inu to znači nastavak evolucije iz tradicionalne naftne i plinske kompanije u modernu, integriranu energetsku kompaniju.

Jačamo naše digitalne sposobnosti i operativnu učinkovitost kako bismo ostali vodeća hrvatska kompanija u sve složenijem okruženju. Kombiniranjem snažne industrijske baze s novim niskougljičnim rješenjima, INA ima ključnu ulogu u osiguravanju energetske sigurnosti danas, dok aktivno doprinosi održivijoj energetskoj budućnosti u budućnosti.