Era stalnih povišica je prošla, no plaće u IT-ju i dalje iznad prosjeka

Uz izvoz od dvije milijarde eura i prosječnu bruto plaću od tri tisuće eura, plaće u IT-ju su i dalje znatno više od prosjeka države

Dugo je IT sektor u Hrvatskoj slovio kao obećani sektor, radna su se mjesta percipirala kao ona gdje povišice dolaze ‘po defaultu’, a kandidati su diktirali uvjete pod kojima uopće pristaju na razgovore za posao. No, posljednje su godine donijele osjetne promjene čak i u tom vrlo perspektivnom sektoru.

Kao i na svjetskoj sceni, i domaći je IT sektor doživio značajnu stagnaciju, tržište se ‘ohladilo’ nakon velikog rasta tijekom pandemije koronavirusa, projekata je manje, a time su i plaće rasle znatno slabijim tempom. Uz veliku inflaciju u Hrvatskoj i činjenicu da su plaće u drugim sektorima poput javnoga rasle značajnije, zaposlenici u IT-ju postali su nezadovoljniji.

Poslodavci su, s druge strane, nastojali održati profitabilnost u uvjetima smanjene potražnje te u isto vrijeme parirati golemom rastu plaća u okruženju kako bi zadržali ključne ljude.

Ipak, najnovije brojke Državnog zavoda za statistiku i analize stručnjaka nalažu kako je situacija u IT-ju, unatoč općem dojmu, i dalje vrlo dobra te da razloga za uzbunu – nema.