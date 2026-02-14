Zeleno i digitalno

Wi-Fi danas radi jednako u New Yorku i Zagrebu – zbog IEEE-a

14. veljače 2026.
Fakultet elektrotehnike i računarstva- predstavnici međunarodne inženjersko-akademske udruge Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)Marko Delimar, Mirna Gržanić Antić, Vinko Lešić, Ana Katalinić Mucalo, Tomislav Jagušt

Predstavnici međunarodne inženjersko-akademske udruge Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) Marko Delimar, Mirna Gržanić Antić, Vinko Lešić, Ana Katalinić Mucalo i Tomislav Jagušt

foto Boris Ščitar
Donatella Pauković
Svi naši voljeni gadgeti i kućanski aparati funkcioniraju svuda zahvaljujući velikim međunarodnim standardima, u kojima je IEEE najjači

Neugodan vjetar, 'miris' iz dimnjaka susjednog restorana, ali i solarni paneli te pogled koji puca na sve strane Zagreba, bili su kulisa naše reportaže prvoga veljačkog ponedjeljka. U samom smo srcu grada, na krovu zgrade D Fakulteta elektrotehnike i računarstva, s aktualnim vodstvom Hrvatske sekcije međunarodne udruge IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), FER-ovim profesorima i znanstvenicima.

Na globalnoj razini organizacija ima gotovo pola milijuna članova, a kod nas djeluje Hrvatska sekcija, koja okuplja sedamstotinjak članova domaćega akademskog i poslovnog sektora. Dok promatram tijek fotografiranja, shvaćam da, osim što imam priliku stajati na krovu jedne od najprepoznatljivijih zgrada u Zagrebu, imam i sreće što upoznajem ljude koji unutar tih zidova rade na uistinu važnim stvarima.

Postavljanje standarda

