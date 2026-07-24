HPB će dioničarima isplatiti 35,5 milijuna eura dividende

HPB je prihvatio protuprijedlog najvećeg dioničara, države, te će dioničarima isplatiti dividendu u dva jednaka dijela

Hrvatska poštanska banka (HPB) dioničarima će isplatiti 35,5 milijuna eura dividende iz dobiti ostvarene u 2025. godini, odlučeno je danas na Glavnoj skupštini banke. Riječ je o 17,54 eura bruto po dionici.

HPB je prošle godine ostvario neto dobit od 59,13 milijuna eura, a Glavna skupština odlučila je da se 23,62 milijuna eura rasporedi u zadržanu dobit, dok će se preostalih 35,51 milijun eura iskoristiti za isplatu dividende dioničarima.

Dividenda će biti isplaćena u dva jednaka dijela. Prvi dio, u iznosu od 17,76 milijuna eura odnosno 8,77 eura bruto po dionici, dospijeva na isplatu 4. kolovoza 2026. godine. Drugi dio dividende, također u iznosu od 17,76 milijuna eura odnosno 8,77 eura bruto po dionici, bit će isplaćen 28. siječnja 2027., nakon ispunjenja uvjeta propisanih Zakonom o kreditnim institucijama, budući da taj dio predstavlja smanjenje redovnog osnovnog kapitala banke.

Odluka o raspodjeli dobiti donesena je prema protuprijedlogu najvećeg dioničara, Republike Hrvatske. HPB je prethodno objavio prijedlog odluke Uprave i Nadzornog odbora, no država je kao većinski dioničar predložila drugačiju raspodjelu dobiti.

Podsjetimo, država u HPB-u drži 53,65 posto udjela, a u obrazloženju objavljenom početkom mjeseca koje potpisuje Matej Bule, državni tajnik u Ministarstvu financija, Vlada smatra da je isplata dividende opravdana uzimajući u obzir financijsku poziciju HPB-a, koja prema posljednjim objavljenim financijskim izvješćima ima zadovoljavajuće pokazatelje kapitaliziranosti, solventnosti i likvidnosti: stopu adekvatnosti regulatornog kapitala 19,3 posto, zakonski minimum kapitala i dugova (MREL stopa) od 32,4 posto te koeficijent likvidnosne pokrivenosti (LCR) od 206,8 posto.

Protuprijedlog treba tumačiiti u kontekstu Vladine Odluke o visini, načinu i rokovima uplate sredstava pravnih osoba u vlasništvu Republike Hrvatske u državni proračun za 2026. godinu. U odluci stoji da će pravne osobe na koje se ta odluka odnosi u proračun uplaćivati 60 posto dobiti nakon oporezivanja za 2025. godinu. Vladina procjena ukupne uplate 22 poduzeća na koja se odluka odnosi iznosi oko 200 milijuna eura.