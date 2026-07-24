Švicarci u Rijeci otvaraju centar za održavanje željezničkih vozila

Ulazak novog igrača koji nudi uslugu servisa od 0 do 24 sata, unosi novu dinamiku na hrvatsko tržište održavanja lokomotiva i vlakova

Hrvatsko tržište održavanja željezničkih vozila, kojim su dosad tradicionalno dominirale domaće industrijske uzdanice, poput TŽV Gredelja, Tehnički servisi željezničkih vozila (TSŽV) u vlasništvu HŽ Putničkog prijevoza te Končar – Električna vozila, koji već održava flotu električnih lokomotiva i vlakova, dobilo je novog izazivača. Naime, u Rijeci je otvorena servisna podružnica švicarske tvrtke Wyss&Lila.

Jačanje pozicije Luke Rijeka

Kako je kompanija objavila na svojim društvenim mrežama, ovim potezom jačaju regionalnu željezničku logistiku i proširuju svoju prisutnost na europskom tržištu. Jednako tako, poručuju, ovaj potez dodatno učvršćuje poziciju najveće hrvatske luke kao strateškog logističkog središta jugoistočne Europe te jača paneuropsku mrežu tehničkih usluga ove švicarske grupacije.

Servis vlakova Švicarci će tako obavljati u novom pogonu u Krešimirovoj ulici u Rijeci, u prostoru koju su zakupili od HŽ Carga. Taj se objekt rasprostire se na oko tisuću četvornih metara te je namijenjen primarno uslugama održavanja lokomotiva i željezničkih vozila koja prometuju između srednje Europe, Balkana i jadranskih luka.

Wyss&Lila Rijeka

- Smješten na sjecištu ključnih europskih prometnih koridora, naš centar željezničkim operaterima, leasing tvrtkama i proizvođačima opreme omogućava znatno brže i fleksibilnije servisiranje, a glavni cilj projekta jest smanjiti zastoje vozila na prugama i povećati ukupnu operativnu pouzdanost prijevoza - priopćili su iz kompanije.

Važno središte održavanja

Izvršni direktor kompanije Nikola Tubić, istaknuo je u svojim izjavama za strane logističke medije kako je Rijeka ključna karika u njihovim paneuropskim planovima.

Wyss&Lila otvorenje regionalnog huba

– Hrvatska i Rijeka strateški su važne za Wyss&Lilu. Naša je strategija izgraditi kapacitete održavanja tamo gdje vozila zapravo prometuju. Danas možemo podržati održavanje željeznica od luka Sjevernog mora, preko srednje i jugoistočne Europe, pa prema Bosporu, pri čemu Rijeka ovoj mreži daje važno jadransko sidro. Za nas je ona početna točka za širi razvoj te je Wyss&Lila spremna značajno ulagati u regiju i izgraditi Rijeku u važno središte održavanja – poručio je Tubić.

Uz redovno održavanje i popravke, švicarski servis pružat će, dakle, i potpunu tehničku podršku, od ispitivanja visokonaponskih instalacija i dijagnostike kompleksnih električnih sustava, preko inženjerskih usluga i tehničkih modifikacija vozila, pa sve do upravljanja rezervnim dijelovima i logistike komponenti.

Njihova usluga bit će, poručuju, fokusirana na brze terenske intervencije i višebrendnu podršku privatnim i javnim teretnim operaterima u tranzitu.

Učestali kvarovi

Potreba za specijaliziranim servisnim kapacitetima i mobilnim timovima iznimno je naglašena u kontekstu tehničkog stanja voznih parkova i domaće željezničke infrastrukture. Operativne lokomotive na hrvatskim prugama suočavaju se s visokom prosječnom starošću od preko 52 godine, zbog čega je njihova raspoloživost na godišnjoj razini svega 70 posto uslijed učestalih kvarova, poput problema s glavnim kompresorima ili turbo puhalima.

Poseban operativni problem predstavlja i prekomjerna potrošnja te ubrzano trošenje kotača posebice na riječkoj pruzi prema Moravicama. Taj se problem redovito ponavlja nakon izmjene tračnica te zahtijeva učestalo tokarenje i zamjenu osovina, čime se iskoristivost ključnih lokomotiva izvanredno ruši s 90 na 70 posto.

Dodatni pritisak na operativnost stvaraju radovi i učestalo zatvaranje pruga na koridoru RH2 i pravcu prema Koprivnici, kao i infrastrukturna uska grla u susjednim zemljama. U takvim uvjetima, svaki neplanirani tehnički kvar na vozilu sprječava prohodnost i stvara skupe zastoje. Sve su to informacije koje se i samim letimičnim pregledom mogu iščitati iz operativnih dokumenata HŽ Carga.

Pravo je pitanje koliko su Gredelj i TSŽV uopće bili u mogućnosti rješavati te izazove. Gredelj je godinama u vlastitim poslovnim previranjima i potrazi za novim strateškim partnerom, dok je TSŽV primarno posvećen održavanju i remontu kapaciteta državnih željezničkih tvrtki. U takvim okolnostima jasno je da privatni operateri, kojima je svaki sat zastoja na pruzi čist financijski gubitak.

Brza terenska intervencija

Upravo zato švicarsko čvorište kao ključnu prednost ističe mobilne servisne timove dostupne od 0 do 24 sata, sedam dana u tjednu, koji mogu intervenirati i otklanjati kvarove izravno na terenu diljem jugoistočne Europe. Mogućnost brze dijagnostike i terenskog popravka drastično skraćuje vrijeme izvan pogona i vraća lokomotive u promet.

Inače, ovo ulaganje dio je šire strategije tvrtke Wyss&Lila za razvoj paneuropske mreže servisnih centara i mobilnih timova. Do investicije, čija vrijednost nije objavljena, dolazi u trenutku snažnog rasta željezničkog teretnog prometa duž europskih koridora, potaknutog ciljevima Europske unije i razvojem TEN-T prometne mreže.

U tom kontekstu, postojanje specijaliziranog servisnog čvorišta u blizini riječke luke pruža veliku operativnu prednost operaterima u tranzitu i dodatno potvrđuje privlačnost hrvatskog prometnog sektora za međunarodne investitore.