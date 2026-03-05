U novom Lideru saznajte kako iz startupa izgraditi uspješnu tvrtku

Donosimo i analizu tvrtke Stanić Beverages, poduzetničku priču iza tvrtke WBS Rješenja, a tu je i veliki prilog 'Biznis i turizam'

Dugoročno inzistiranje na improvizaciji umjesto na jasnim procesima postaje destruktivno za ambiciozne planove i tim. Kada se važne informacije počnu gubiti po hodnicima, ostaju zarobljene u glavama pojedinaca ili se zagube u stupcima i redcima tablica u Excelu, možda je vrijeme da se uvede stroža standardizacija i poslože poslovni procesi.

Kako napraviti uspješan prijelaz iz startup u scaleup fazu, kada i kako izgraditi menadžment tim, ali i održati kulturu otkrivamo u naslovnoj temi novog Lidera.

Čak 56 posto inozemnoga kapitala odlazi u sektore koji stvaraju malo radnih mjesta, ne prenose tehnologiju i ne generiraju izvoznu konkurentnost. Da bismo znali što želimo, umjesto prihvaćanja ili odbijanja investicija na temelju intuicije ili lobiranja trebali bismo izraditi standardizirani skup KPI-jeva, od multiplikatora zapošljavanja do društvenog utjecaja. Dakle, vrijeme je da postanemo izbirljivi sa stranim investicijama.

U kontekstu NATO-a Hrvatska se i u političkom i u sigurnosnom smislu percipira kao pouzdan saveznik koji ispunjava sve svoje financijske obveze, pa čak najavljuje i daljnji rast izdvajanja za obranu. Međutim, dosad se velik dio modernizacije Oružanih snaga RH oslanjao na nabavu gotove opreme na stranom tržištu – od borbenih zrakoplova i oklopnih sustava do većih bespilotnih letjelica. Je li Hrvatska s tim modelom došla do svoje razvojne granice i što se mora promijeniti da povećana obrambena potrošnja počne stvarati i domaću industrijsku vrijednost, a ne samo da jača strane proizvođače, razgovarali smo s Goranom Basarcem, predsjednikom Uprave Agencije Alan.

Nakon financijske krize 2009., COVID-19 2020., rata u Ukrajini 2022., Trumpovih carina 2024., sada je na djelu novi šok – sveopći rat na Bliskom istoku. Umirujuće je vjerovati da će se svijet opet izvući bez velikog sloma, ali odgovorno je pretpostaviti da će, prije ili poslije, agresivni Trump izazvati velik potres, piše Miodrag Šajatović, glavni urednik Lidera, u ovotjednim 'Ekonomalijama'.

Donosimo i analizu tvrtke Stanić Beverages, poduzetničku priču Ivana Prpića i Sanje Šteković Savić iz tvrtke WBS Rješenja, a tu je i reportaža iz Šibenika, točnije, iz virtualne baterijske elektrane u srcu TLM‑ova staroga industrijskog kompleksa.

Protiv masovnog turizma, koji postaje sve veće opterećenje za hrvatska turistička odredišta, treba se boriti održivošću i dodanom vrijednošću u kvaliteti ponude. Volje ima, a i raspoloživih izvora financiranja. Osim overturizma, u našem posebnom prilogu 'Biznis i turizam' čitajte i o tome kako Hrvatska kotira među konkurencijom na Mediteranu, paušalnom porezu kod iznajmljivanja te tehnologijama u hotelijerstvu.