Generali preuzimaju teretnu luku Gaženica

Tvrtka Ivana Čermaka, Ante Gotovine i Ante Kotromanovića novi je koncesionar teretne luke Gaženica, uz plan ulaganja od 30 milijuna eura

Tvrtka Delta Logistic International u vlasništvu umirovljenih generala Ivana Čermaka i Ante Gotovine te nekadašnjega ministra obrane Ante Kotromanovića novi je koncesionar u Teretnoj luci Gaženica u Zadru, potvrdio je u utorak Hini ravnatelj Lučke uprave Zadar Željko Knežević.

Novi koncesionar izglasan je jednoglasno na sjednici Upravnog vijeća Lučke uprave Zadar 10. ožujka, rekao je ravnatelj Knežević.

"Tvrtka Delta Logistic International na natječaju je ponudila 1,50 eura po četvornome metru koncesijskog područja i 1,5 posto varijabilno na promet koji će ostvariti, a najavili su da će minimalni varijabilni iznos biti 8,2 milijuna eura", kazao je.

Novi koncesionar obvezao se da će u prvih sedam godina na koncesijskom području uložiti 30,4 milijuna eura neto. S bivšim koncesionarima u Teretnoj luci Gaženica, tvrtkom Luka Zadar d.d. kineskih vlasnika, Lučka uprava Zadar raskinula je ugovor početkom studenoga prošle godine.

Delta Terminali, Bibinje i odobrenje Ministarstva bez studije utjecaja

Vlasnici tvrtke Delta Logistic International su tvrtka umirovljenog generala Ivana Čermaka Delta Terminali, Ante Gotovina i Ante Kotromanović, koji je također i direktor. Čermakovi Delta Terminali u luci Gaženica već upravljaju teminalnima za naftne derivate i biogoriva, terminalima biljnih ulja te terminalima gorivih ulja. Mještani Bibinja protivili su se da Čermak u Gaženici proširi namjenu skladišnog prostora s biljnih i gorivih ulja još i na naftne derivate i biogoriva, ali Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije odobrilo je navedene zahvate i bez provođenja postupka procjene utjecaja na okoliš.

Delta Terminale Čermak je osnovao 2021. godine, nakon što je prodao Crodux slovenskom Petrolu. U 2024. godini ova je tvrtka imala nešto manje od 6 milijuna eura prihoda.

Čvrste veze Čermaka, Gotovine i Kotromanovića

Umirovljeni general Ante Gotovina suvlasnik je Pelagos Net Farme, tvrtke koja se bavi uzgojem tuna, a koja je u 2024. godini ubilježila 15,3 milijuna eura prihoda. Osim ove tvrtke, Gotovina je suvlasnik i u tvrtki Cro Tuna, koja je osnovani lani. Ante Kotromanović bivši je ministar obrane u Vladi Zorana Milanovića i umirovljeni časnik Hrvatske vojske koji je dulje vrijeme poslovno surađivao s Čermakom kao savjetnik u Croduxu. Čermak i Gotovina su 2012. godine oslobođeni optužbi za zločine počinjene tijekom operacije Oluja, a Kotromanović je bio uključen u obranu Ante Gotovine te je, nakon što su oslobođeni, službenim zrakoplovom vratio generale u Hrvatsku.