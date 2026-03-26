U novom broju doznajte sve o craft-biznisima

Hrvatska je covid-šok 2020. dočekala u boljoj formi nego naftni šok 2026. Danas Hrvatska ima euro zaštitu i investicijski rejting. Ali 2019. je imala rastući BDP i turizam, proračunski suficit 0,4 posto i inflaciju 0,8 posto. Danas BDP usporava, turizam stagnira, proračun je u deficitu od 2,9 posto, a inflacija je iznad 4 posto, naglašava Miodrag Šajatović, glavni urednik Lidera, u ovotjednim ‘Ekonomalijama‘.

Hrvatska si kratkoročno može priuštiti 450 milijuna eura vrijedan paket pomoći kakav je Vlada predstavila ovoga tjedna, ali ako se provodi prema postojećim obrascima širokih, univerzalnih subvencija, poput općih potpora za energente, znatno će opteretiti proračun. Više o fiskalnom kapacitetu čitajte u ovotjednoj aktualnoj temi.

Lani u veljači imenovana je nova tročlana Uprava Jadrolinije. Uz članove Mariju Zaputović Mavrinac i Marka Novaselića, koji su bili dio kompanijske strukture, predsjednik Uprave Robert Blažinović došao je iz Ministarstva gospodarstva s pozicije ravnatelja Uprave za poduzetništvo i obrt. S Blažinovićem smo razgovarali o pripremama za investicije u nove 'zelene' brodove vrijedne više od 200 milijuna eura, ali i o tome što je nova Uprava uradila u ovih nešto više od godinu dana.

Ulazak u svijet crafta zahtijeva kombinaciju snažnog entuzijazma, zanesenosti, izražene kreativnosti i poduzetničke hrabrosti. Umjesto da se natječu tko će proizvesti više i jeftinije, ti poduzetnici namjerno biraju sporost, odnosno strategiju slow businessa, koja uključuje potpunu kontrolu nad proizvodnim ciklusom i samim proizvodom. Sve o craft-biznisima doznajte u temi tjedna.

U novom broju analizirali smo kompaniju Solaris Pons, a donosimo i poduzetničku priču Nataše Zec, i IT tvrtke Pontis Technology, koja ima suradnju s Infobipom i Palantirom. Uz novi broj dolazi i prilog 'Gaming industrija'.