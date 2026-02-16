17. Liderova konferencija 'Budućnost obiteljskih tvrtki'

Pridružite nam se na 17. Liderovoj konferenciji 'Budućnost obiteljskih tvrtki' koja će se održati u petak, 27. veljače 2026. u Westin Zagreb hotelu

Obiteljske tvrtke čine kralježnicu hrvatskog gospodarstva, a procjenjuje se da više od polovice svih zaposlenih u Hrvatskoj radi upravo u njima. No, unatoč njihovoj snazi, spoj vlasništva, upravljanja i nasljeđivanja nosi specifične rizike koji su često nedovoljno shvaćeni.

Zato vas pozivamo na 17. Liderovu konferenciju 'Budućnost obiteljskih tvrtki', koja će se održati u petak, 27. veljače 2026., u hotelu Westin Zagreb. Kroz 17 godina tradicije, ova konferencija ostaje ključno mjesto susreta osnivača, nasljednika i stručnjaka koji oblikuju budućnost obiteljskog poduzetništva.

Zašto je 2026. ključna godina za razgovor?

Ovogodišnji program temelji se na najnovijim podacima istraživanja Business Transfer Barometar (2025.), koja ukazuju na alarmantnu činjenicu: većina poduzetnika starijih od 55 godina rijetko ili uopće ne razgovara s djecom o budućnosti tvrtke nakon umirovljenja. Samo 7 posto njih ima obiteljski dogovor 'na papiru'.

Tko sudjeluje:

Program konferencije usmjeren je na osiguravanje prijenosa poslovanja bez kaosa. Prof. dr. sc. Mirela Alpeza (CEPOR i EFOS) i doc. dr. sc. Petra Mezulić Juric (EFOS) predstavit će konkretne korake za uspješnu tranziciju i očuvanje obiteljskog kapitala, temeljeći svoja izlaganja na znanstvenim uvidima i praktičnim potrebama domaćeg tržišta.

Poseban naglasak stavljen je na iskustva iz prve ruke, pa će na panelima sudjelovati istaknuti lideri, osnivači i nasljednici obiteljskih tvrtki poput Ilije Tokića (Tokić grupa), Ivone Adrić Kurbanović (Agristar), Lorisa Dessarda (Auro Domus), Kristijana Krištića (Rox), Otta Raškaja (Oglasnik) i Ivana Radića (Hedera). Oni će potpuno otvoreno govoriti o greškama različitih generacija te strategijama kojima se istovremeno štite i stabilnost posla i integritet obitelji.

Stručna rasprava obuhvatit će i najčešće mitove o prijenosu vlasništva. Silvijo Radušić (Provectus Capital Partners), Vanja Vlak (BOSQAR INVEST) te Mirjam Marasović Ćurčić (Forvis Mazars) razbit će opasnu iluziju da je prijenos tvrtke samo puki potpis ugovora, ukazujući na duboku razliku između formalnog pravnog čina i stvarne operativne spremnosti nasljednika. Raspravu će moderirati Andrija Garofulić (Forvis Mazars), koji će kroz pitanja i komentare dodatno osvijetliti financijske, upravljačke i strateške aspekte tranzicije vlasništva te otvoriti prostor za konkretne uvide iz prakse.

Jedan od najosjetljivijih dijelova programa bavi se najtežim razgovorima koji se u obiteljima često odgađaju. Sudac Srđan Šimac (Visoki trgovački sud) i Marijana Širić Sabljo (Weltplast) analizirat će ulogu medijacije u rješavanju sukoba, objašnjavajući kako otvoriti teme o kojima se najčešće šuti i spriječiti da se konflikt s obiteljskog stola preseli u poslovno okruženje.

Konferencija će adresirati i izazove međunarodnog iskoraka obiteljskih poduzeća. Na panelu će, uz poduzetničku perspektivu, sudjelovati i Neven Marić, partner u odvjetničkom uredu Wahl i partneri, koji će donijeti pravni pogled na izazove rasta, promjene vlasničkih i upravljačkih struktura te odnose između obitelji i profesionalnog menadžmenta u fazama internacionalizacije. Kroz analizu nasl. doc. dr. sc. Maje Has (CEPOR/Sveučilište Algebra Bernays/Sveučilište VERN') i pripadajuću panel raspravu, sudionici će doznati kako internacionalizacija iz temelja mijenja uloge unutar obitelji, granice odlučivanja i način na koji se gradi globalni obiteljski identitet.

Program ćemo zatvoriti predavanjem Hrvoja Bogdana, direktora organizacijskog razvoja i podrške (Adizes). Kroz praktične uvide i iskustvo rada s obiteljskim poduzećima, govorit će o tome kako strukturirano i zrelo pristupiti osjetljivim temama, prevenirati eskalaciju sukoba te graditi kulturu otvorene komunikacije koja dugoročno čuva i odnose i poslovanje.

Cilj ovog tradicionalnog okupljanja je naglasiti pozitivan utjecaj obiteljskih tvrtki na gospodarstvo te ponuditi stručne smjernice i primjere dobre prakse koji će osigurati njihov održiv razvoj u budućnosti.

Kome je konferencija namijenjena?

Konferencija je namijenjena vlasnicima i menadžerima obiteljskih tvrtki, nasljednicima, pravnicima, svima koji konzultantima, bankarima te sudjeluju u razvoju i podršci obiteljskom biznisu, a cilj je ponuditi konkretne smjernice, potaknuti dijalog i osnažiti svijest o tome da su "teški razgovori" zapravo najvrijednija investicija u budućnost vašeg poslovanja.

Osigurajte svoju kotizaciju na vrijeme jer je broj mjesta ograničen!

Prijava i program dostupni su na linku.