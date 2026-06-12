Trump najavio mir s Iranom: Nafta oštro pala, Wall Street porastao

Najava otvaranja Hormuškog tjesnaca pokrenula stampedo na burzama. Ulagači ekspresno nadoknadili gubitke, tehnološki sektor predvodi rast

Na Wall Streetu su u četvrtak burzovni indeksi snažno porasli jer je ulagače ohrabrila poruka američkog predsjednika Donalda Trumpa da bi SAD i Iran idućih dana mogli postići mirovni sporazum.

Dow Jones indeks porastao je 1,86 posto, na 50.848 bodova, dok je S&P 500 skočio 1,75 posto, na 7.394 boda, a Nasdaq 2,54 posto, na 25.809 bodova.

Od samog početka trgovanja indeksi su bili u pozitivnom području jer su ulagači nastojali nadoknaditi gubitke od prethodnog dana, kada su zbog zaoštravanja situacije na Bliskom istoku cijene dionica pale više od 1,5 posto.

A nakon Trumpove izjave da bi već ovoga vikenda mogao biti postignut dogovor o okončanju rata između SAD-a i Irana, cijene su dionica dodatno porasle.

Kako je Trump poručio da će čim se potpiše "veliko rješenje" rata s Iranom biti otvoren i Hormuški tjesnac, ključan prolaz za izvoz nafte s Bliskog istoka, cijene su nafte oštro pale.

Najviše su jučer porasle cijene dionica tehnoloških kompanija, posebice proizvođača čipova, koje su prethodnih dana bile pod snažnim pritiskom.

PHLX indeks poluvodičkog sektora skočio je gotovo 8 posto.

I na europskim su burzama cijene dionica jučer porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,48 posto, na 10.303 boda, dok je frankfurtski DAX porastao 0,06 posto, na 24.209 bodova, a pariški CAC 0,48 posto, na 8.200 bodova.

Na azijskim su burzama u petak cijene dionica snažno porasle, kao i na Wall Streetu dan prije, jer je ulagače ohrabrila poruka američkog predsjednika Donalda Trumpa da su SAD i Iran blizu mirovnog sporazuma.

MSCI indeks azijsko pacifičkih dionica bio je u 7,00 sati u plusu više od 3 posto.

Pritom su cijene dionica u Indiji, Australiji, Šangaju, Hong Kongu, Japanu i Južnoj Koreji porasle između 0,7 i 8,6 posto.

Cijene nafte pale gotovo 2 posto

A zahvaljujući nadi u otvaranje Hormuškog tjesnaca, cijene su nafte oštro pale. Na londonskom je tržištu cijena Brent barela jutros skliznula 1,97 posto, na 88,60 dolara, dok je na američkom tržištu barel pojeftinio 1,90 posto, na 86,05 dolara.

Na valutnim je tržištima, pak, vrijednost dolara prema košarici valuta pala.

Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke u odnosu na šest najvažnijih svjetskih valuta, kreće se jutros oko 99,76 bodova, dok je jučer u ovo doba iznosio 100,03 boda.

Pritom je tečaj dolara prema japanskoj valuti skliznuo s jučerašnjih 160,50 na 160,25 jena.

Američka je valuta oslabila i u odnosu na europsku, pa je cijena eura dosegnula 1,1575 dolara, dok je jučer u ovo doba iznosila 1,1545 dolara.

Europska središnja banka povećala je jučer, prvi put nakon tri godine, ključne kamatne stope za 0,25 postotnih bodova, a na tržištu se očekuje da će zbog povišene inflacije u eurozoni na sjednici u rujnu ECB dodatno povećati cijenu novca.