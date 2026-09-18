Tomislav Vazdar: Podcjenjujete li rizik cyber-napada?

U novoj epizodi ICT Insidera kibernetički stručnjak otkriva što svaka tvrtka mora znati kako bi se zaštitila od rastućeg rizika cyber-napada

Cyber napadi više nisu samo problem IT odjela. S novim europskim pravilima odgovornost seli u uprave tvrtki, dok istodobno umjetna inteligencija otvara potpuno novu generaciju sigurnosnih prijetnji. Hrvatska već dvije godine ima Zakon o kibernetičkoj sigurnosti, rokovi su za provedbu ključnih mjera istekli, a mnoge tvrtke još uvijek nisu sigurne što se od njih očekuje.

U novoj epizodi ICT Insidera, podcasta koji Lider realizira u suradnji s A1 Hrvatska, razgovaramo o tome koliko su hrvatske kompanije zaista spremne za cyber napad, tko je odgovoran kada sigurnosni sustav zakaže i može li outsourcing biti rješenje za tvrtke koje nemaju dovoljno stručnjaka.

Dio je razgovora posvećen i ulozi CISO-a, direktora za informacijsku sigurnost. Koliko ih hrvatske kompanije danas imaju, tko ih mora imati prema novim pravilima i može li virtualni CISO biti alternativa za tvrtke koje nemaju vlastiti sigurnosni tim?

Cyber sigurnost postaje i pitanje digitalnoga suvereniteta. Podaci kompanija i kritične infrastrukture sve se više oslanjaju na cloud, a europske inicijative pokušavaju smanjiti ovisnost o velikim stranim pružateljima infrastrukture. Što to znači za domaće kompanije i koliko je važan fizički smještaj njihovih podataka?

U razgovoru otvaramo i pitanje zaštite kritične infrastrukture – bolnica, banaka, energetike, vode, prometa i javne uprave. Kolika je razlika između onoga što propisuju zakoni i onoga što se događa u stvarnosti?

Postavili smo i najvažnije pitanje: što učiniti ako za kibernetičku sigurnost tvrtka nema dovoljno ni novca ni ljudi?

Odgovore potražite u novoj epizodi ICT Insidera na Liderovu YouTube kanalu, a najzanimljivije isječke pratite na Liderovim profilima na društvenim mrežama.