Poslovne akvizicije

Zračna luka Rijeka postaje europski centar za održavanje zrakoplova

26. ožujka 2026.
Zračna luka Rijeka

Zračna luka Rijeka

Ksenija Puškarić
Ksenija Puškarić

Njemačka grupacija Aerotec Group širi svoje kapacitete održavanja zrakoplova preuzimanjem zagrebačke tvrtke Global Aerotech i ulazi u Rijeku

Zagrebačka tvrtka Global Aerotech, specijalizirana za usluge popravka i održavanje zrakoplova, ima novog vlasnika, Aerotec Group, globalnu platformu za postprodajne usluge u zrakoplovstvu. Kako stoji u priopćenju njemačke grupe, Aerotec ovom transakcijom značajno proširuje svoje mogućnosti održavanja i uspostavlja središnje europsko središte za održavanje i tranziciju zrakoplova i to u Zračnoj luci u Rijeci. Naime, iako Aerotec ima baze u Dubaiju, Katowicama i Frankfurtu, Rijeka je odabrana kao primarna lokacija za bazno održavanje (Base Maintenance) što je najkompleksniji oblik servisa.

Proširenje i novi hangari

Smještena u srcu Europe, Zračna luka Rijeka razvija se u potpuno integrirano središte za bazno održavanje i tranziciju zrakoplova, koje kombinira skladištenje zrakoplova, linijsko i bazno održavanje, potpunu obnovu kabine, rekonfiguraciju i aktivnosti rastavljanja. Razvoj uključuje proširenje infrastrukture i izgradnju dodatnih hangara za podršku rastućem rasponu projekata održavanja i tranzicije, stoji u priopčenju.

Lokacija nudi skalabilan kapacitet parkiranja zrakoplova i isplativo operativno okruženje, što je čini posebno pogodnom za skladištenje zrakoplova, programe ponovne isporuke i strategije upravljanja imovinom na kraju životnog vijeka, objavila je njemačka grupacija.

Zagrebačka tvrtka Global Aerotech, koja je donedavno bila u fazi prikupljanja kapitala za proširenje poslovanja, tako je i službeno postala dio velike međunarodne obitelji, a akvizicija uključuje preuzimanje usluga linijskog i baznog održavanja te popravka komponenti, čime se ostvaruje strateški cilj širenja kapaciteta koji je uprava tvrtke ranije najavljivala.

Podsjetimo, direktor i suvlasnik Global Aerotecha Alen Vlajsović ranije je isticao kako tvrtka planira investiciju od oko tri milijuna eura u infrastrukturu i opremu. Ulaskom u sastav Aerotec Grupe, taj se razvojni ciklus ubrzava.

- Akvizicijom tvrtke Global Aerotech poduzimamo sljedeći korak prema izgradnji platforme usmjerene na kupce. S riječkom zračnom lukom uspostavljamo središnje europsko središte koje nam omogućuje kombiniranje usluga skladištenja, baznog održavanja, obnove kabine i rastavljanja na jednoj lokaciji - izjavio je Frank Kusserow, izvršni direktor Aerotec Grupe.

