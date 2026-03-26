Zračna luka Rijeka postaje europski centar za održavanje zrakoplova

Njemačka grupacija Aerotec Group širi svoje kapacitete održavanja zrakoplova preuzimanjem zagrebačke tvrtke Global Aerotech i ulazi u Rijeku

Zagrebačka tvrtka Global Aerotech, specijalizirana za usluge popravka i održavanje zrakoplova, ima novog vlasnika, Aerotec Group, globalnu platformu za postprodajne usluge u zrakoplovstvu. Kako stoji u priopćenju njemačke grupe, Aerotec ovom transakcijom značajno proširuje svoje mogućnosti održavanja i uspostavlja središnje europsko središte za održavanje i tranziciju zrakoplova i to u Zračnoj luci u Rijeci. Naime, iako Aerotec ima baze u Dubaiju, Katowicama i Frankfurtu, Rijeka je odabrana kao primarna lokacija za bazno održavanje (Base Maintenance) što je najkompleksniji oblik servisa.

Proširenje i novi hangari

Smještena u srcu Europe, Zračna luka Rijeka razvija se u potpuno integrirano središte za bazno održavanje i tranziciju zrakoplova, koje kombinira skladištenje zrakoplova, linijsko i bazno održavanje, potpunu obnovu kabine, rekonfiguraciju i aktivnosti rastavljanja. Razvoj uključuje proširenje infrastrukture i izgradnju dodatnih hangara za podršku rastućem rasponu projekata održavanja i tranzicije, stoji u priopčenju.

Lokacija nudi skalabilan kapacitet parkiranja zrakoplova i isplativo operativno okruženje, što je čini posebno pogodnom za skladištenje zrakoplova, programe ponovne isporuke i strategije upravljanja imovinom na kraju životnog vijeka, objavila je njemačka grupacija.

Zagrebačka tvrtka Global Aerotech, koja je donedavno bila u fazi prikupljanja kapitala za proširenje poslovanja, tako je i službeno postala dio velike međunarodne obitelji, a akvizicija uključuje preuzimanje usluga linijskog i baznog održavanja te popravka komponenti, čime se ostvaruje strateški cilj širenja kapaciteta koji je uprava tvrtke ranije najavljivala.

Podsjetimo, direktor i suvlasnik Global Aerotecha Alen Vlajsović ranije je isticao kako tvrtka planira investiciju od oko tri milijuna eura u infrastrukturu i opremu. Ulaskom u sastav Aerotec Grupe, taj se razvojni ciklus ubrzava.

- Akvizicijom tvrtke Global Aerotech poduzimamo sljedeći korak prema izgradnji platforme usmjerene na kupce. S riječkom zračnom lukom uspostavljamo središnje europsko središte koje nam omogućuje kombiniranje usluga skladištenja, baznog održavanja, obnove kabine i rastavljanja na jednoj lokaciji - izjavio je Frank Kusserow, izvršni direktor Aerotec Grupe.