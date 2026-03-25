Infoprojekt prodan Juniperu, CSI nastavlja akvizicije u Hrvatskoj

Riječka IT tvrtka već je šesta u Hrvatskoj koja ulazi u sustav CSI-ja, globalne grupacije s više od 1.200 kompanija i 64.000 zaposlenih

Informatička i konzultantska tvrtka Infoprojekt iz Rijeke postala je dio Juniper grupe, članice kanadskog Constellation Software Inc.-a (CSI), jedne od najvećih globalnih softverskih grupacija.

Infoprojekt razvija i implementira rješenja za informatizaciju poslovnih procesa, ponajprije za jedinice lokalne i regionalne samouprave, komunalna poduzeća i proračunske korisnike. Na domaćem tržištu prisutan je dugi niz godina, s fokusom na digitalizaciju javnog sektora.

Prema posljednjim dostupnim podacima, Infoprojekt je u 2024. ostvario prihode od 1,04 milijuna eura, što je rast u odnosu na 2023. kada su iznosili oko 943 tisuće eura. Neto dobit pala je s približno 84 tisuće eura u 2023. na 43,6 tisuća eura u 2024. Istodobno, broj zaposlenih povećan je s 16 na 21.

- Infoprojekt može se pohvaliti stabilnom bazom korisnika, odličnim timom vrhunskih stručnjaka i proizvodom koji kontinuirano prati zahtjeve tržišta. Dugoročno, ovo strateško partnerstvo pružit će našim korisnicima podršku snažne grupacije koja ulaže u rast i razvoj te potiče razmjenu znanja i iskustava među članicama - izjavio je Miodrag Prizmić, dosadašnji vlasnik tvrtke Infoprojekt.

Podsjetimo, Juniper grupa dio je Constellation Softwarea, kompanije osnovane 1995. godine sa sjedištem u Torontu, koja danas okuplja više od 1.200 tvrtki, zapošljava više od 64.000 ljudi i posluje s više od 125.000 klijenata diljem svijeta.

Ovo je jedna u nizu akvizicija koje je Juniper grupa realizirala na hrvatskom tržištu, među kojima su i IN2, SVAM plus, Insite, MCS grupa, Libusoft Cicom i Jadran Informatika.

- Infoprojekt je tvrtka s dugogodišnjom tradicijom, jakom ekspertizom i kvalitetnim softverskim rješenjima prilagođenim zahtjevima današnjeg tržišta jedinica lokalne i regionalne samouprave. Ova akvizicija za Juniper grupu znači daljnje jačanje tržišne pozicije i prisutnosti u strateškim poslovnim vertikalama. Naš fokus ostaje na širenju grupe uz anorganski rast, uz stalno istraživanje novih prilika za partnerstva i akvizicije - izjavila je Katarina Šiber Makar, viša potpredsjednica za poslovni razvoj u Juniper grupi.