Neki su mljekari na hrvatskim policama 'jednakiji' od drugih

Doroteja Kuzmić Skorić voljela bi da jednaki zahtjevi i nadzori vrijede za sve iz EU-a koji svoje proizvode stavljaju na hrvatske police

Kad se nabroje svi izazovi s kojima se susreću hrvatske male mljekare, nastaje prava krležijanska rečenica od nekoliko mučnih redova: inflacija, rast cijena energije i sirovina zbog nestabilnosti prouzročene ratovima u Ukrajini i na Bliskom istoku, troškovi materijala i rada, borba s nelojalnom konkurencijom i hiperprodukcijom mlijeka u Europskoj uniji koja smanjuje cijene, borba s velikim svjetskim proizvođačima, visok PDV na mliječne proizvode, dampinške cijene trgovačkih lanaca, velik uvoz jeftinih proizvoda upitne kvalitete i teškoće s pronalaženjem kvalificirane radne snage.

Pa kako uopće poslovati u zapravo nemogućim uvjetima? Smanjivanjem cijena gotovih proizvoda kako bi se ostalo konkurentan i podizanjem svjesnosti o brendu, odgovara Doroteja Kuzmić Skorić, sudirektorica Euro-Milka, koji je do veljače ove godine unatoč svemu poslovao stabilno i zadovoljavajuće, no nakon novog rasta cijena energenata, izazvanog ratom na Bliskom istoku, osjetio se velik pad prodaje.