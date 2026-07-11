Melanom: Kako sunce polako ubija kožu dok se odmarate

Melanom, najopasniji oblik raka kože, ne nastaje zbog jednoga dana na suncu, nego zbog zbroja odluka koje u trenutku izgledaju bezazleno

Piše: Daniel Ceković, dr. med.

Zamislite ovo: godišnji odmor, more, potpuni prekid poslovnog ritma. Telefon je utišan, tim funkcionira bez vas, a vi imate dojam da ste napokon izvan sustava. No dok se vi odmarate, koža radi nešto sasvim drugo. Ne boli. Ne upozorava. Ne javlja se. Ali pamti.

Melanom, najopasniji oblik raka kože, ne nastaje zbog jednoga dana na suncu, nego zbog zbroja odluka koje u trenutku izgledaju bezazleno: još malo izlaganja, još jedan ručak na terasi, još jedan dan bez zaštite. I upravo tu počinje proces koji se vidi tek godinama poslije. Sunce ne djeluje jednako, ali djeluje stalno.

UVB zrake uzrokuju opekline koje vidimo odmah. UVA zrake djeluju tiho – prodiru dublje, oštećuju DNK stanica i ubrzavaju starenje kože čak i kad je oblačno ili kad ste u sjeni.

Zbraja se svaka minuta

Koža ne zaboravlja. Svaka minuta izlaganja zbraja se tijekom života. Jedna ozbiljna opeklina u djetinjstvu može povećati rizik od melanoma u odrasloj dobi. Dodatan je problem obrazac modernog života: većinu godine provodimo u zatvorenome prostoru, a zatim na odmoru naglo prelazimo u intenzivno, višesatno izlaganje suncu. Koža na taj šok nije pripremljena.

Rijetko se govori o tome da geografska širina i nadmorska visina znatno mijenjaju intenzitet UV zračenja. Planinski odmor na dvije tisuće metara iznad mora može biti jednako rizičan – ili čak rizičniji – od tjedna na mediteranskoj obali. UV indeks raste s visinom, a snijeg i led reflektiraju zrake poput ogledala. Skijaš u siječnju prima UV ozračenje s dvije strane istodobno – odozgo i odozdo. Međutim, s obzirom na to da ne osjeća vrućinu, lako zaključi da nema ni rizika. Ta pretpostavka tijekom godina skupo stoji.

Bitna je promjena

Melanom je opasan upravo zato što u početku ne izgleda opasno. Mali madež, bez bola, bez simptoma, bez razloga za sumnju. Sve dok se ne počne mijenjati. A tada je vrijeme ključno.

Rano otkrivanje omogućuje izlječenje u više od 90 posto slučajeva, ali samo ako se promjene prepoznaju na vrijeme. Zato vrijedi pravilo ABCDE: asimetrija, nepravilni rubovi, više boja, promjer veći od šest milimetara te bilo kakva promjena tijekom vremena – oblika, boje ili veličine. Najvažniji signal nije veličina, nego promjena. Ako nešto više nije isto – dovoljno je za pregled.

Još se podcjenjuje uloga redovitih dermatoloških pregleda. Jedanput na godinu, dvadesetak minuta, pregled cijeloga tijela. Zvuči trivijalno. A upravo ta navika spašava živote – jer melanom koji dermatolog pronađe u ranoj fazi nije ista bolest kao melanom koji pacijent sâm otkrije godinu ili dvije poslije, kad je već promijenio strukturu i počeo napredovati. Razlika između tih dvaju scenarija nije medicinska nijansa – to je razlika u ishodima koja se mjeri godinama života.

Pravilna zaštita

Zaštita od sunca često se svodi na kremu sa SPF-om, no u praksi ona rijetko pruža razinu zaštite koju ljudi pretpostavljaju. SPF 50 može blokirati većinu UVB zračenja, ali samo uz pravilnu primjenu. Većina ljudi nanosi je premalo, pa se zaštita drastično smanjuje. Pravilo je jednostavno: dovoljna količina, obnova svaka dva sata te ponovno nanošenje nakon kupanja ili znojenja.

Krema je k tome samo dio zaštite. Jednako je važno ponašanje: izbjegavanje sunca između 10 i 16 sati, nošenje šešira i UV zaštitne odjeće, sunčane naočale te razumijevanje da sjena ne znači potpunu zaštitu jer voda i pijesak reflektiraju UV zračenje.

Postoji još jedna dimenzija koju menadžeri i poslovni ljudi posebno rijetko uzimaju u obzir – genska predispozicija. Svjetlija put, plave ili zelene oči, prirodno crvena ili plava kosa, velik broj madeža na tijelu, obiteljska anamneza melanoma – sve su to čimbenici koji eksponencijalno povećavaju rizik. Netko s takvim profilom nije samo 'malo osjetljiviji na sunce'. I upravo ta skupina najčešće misli da je se to ne tiče – jer se cijeli život lagano sunčala bez vidljivih posljedica.

Menadžeri su specifična rizična skupina. Veći dio godine provode u zatvorenim prostorima, a na odmoru se naglo, bez prilagodbe, počnu intenzivno izlagati suncu.

Menadžeri u riziku

Koža na to reagira kao nepripremljen sustav na preopterećenje. Posljedice nisu samo estetske. Opekline, umor, glavobolje i pad energije često znače nekoliko izgubljenih dana i sporiji povratak u radni ritam. Odmor koji bi trebao regenerirati – katkad ostavi suprotan efekt.

Sunce nije problem. Ali nije ni neutralno. Koža ne razlikuje odmor od pretjerivanja – ona samo bilježi i zbraja. I upravo se zato najskuplje pogreške ne događaju na poslu, nego u trenucima kada smo uvjereni da smo potpuno sigurni.